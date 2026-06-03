"Вучич е по-влиятелен от Тито в света": Време за реклама от шефа на сръбския парламент

Председателят на сръбския парламент Ана Бърнабич отдели време за нестандартна реклама на сръбския президент Александър Вучич. Според нея той е по-влиятелен от спорната фигура Йосиф Броз Тито в света, предаде македонската медия "Независен".Тя каза това, докато говореше за неотдавнашното посещение на Вучич в Китай, където той беше почетен от президента Си, както и за факта, че Тръмп сподели интервю, което Вучич даде на Breitbart News в социалната си мрежа Truth Social, съобщава "Време".

"Лидерите на двете най-големи световни сили в момента, китайският президент Си Дзинпин и президентът на САЩ Доналд Тръмп, показаха личните си отношения и признателност към сръбския президент Александър Вучич", продължава с хвалбите Ана Бърнабич.

„И това поставя самата Република Сърбия в домейна на страни, в които никога не сме били. Дори не бяхме там по времето на Йосип Броз Тито, а блокадите дори днес говореха, че той е бил най-влиятелният държавник и лидер в тези региони“, каза Бърнабич пред TV Prva.

"Сърбия на пиедестал"

Като страна с 6,7 милиона жители, на Балканите, това не е нещо, което ни е дадено по принцип при геополитически обстоятелства, добави тя.

„Александър Вучич, благодарение на собственото си влияние, на собствените си усилия, на признанието, което има, издигна Сърбия на този пиедестал и това е нещо, което трябва да разберем и което всеки, който иска да бъде честен и който обича тази страна, който искрено обича тази страна, трябва да оцени“, каза Бърнабич. ОЩЕ: Вучич: Тръмп има най-голямата подкрепа в Сърбия