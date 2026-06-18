Заравяли наркотиците в гората: Разбиха престъпна мрежа на Адриатическото крайбрежие

Седем души бяха арестувани при мащабна операция на специализирана прокуратура в Хърватия и полицията в Истрия по подозрение, че като членове на престъпна организация са организирали набавянето, укриването и препродажбата на кокаин и марихуана в района на Адриатическото крайбрежие в Истрия, а след това са прали парите, спечелени от продажба на наркотици, предаде хърватската медия "Индекс".

Специализираната прокураотура е започнал разследване срещу седем хърватски граждани. Те са заподозрени в престъпно сдружаване, незаконно производство и трафик на наркотици, фалшифициране на документи и пране на пари.

Криели дрогата в гората

Според прокуратурата, групата е била ръководена от януари 2025 г. до юни 2026 г. от 34-годишен мъж, който е събирал други членове с цел получаване на незаконна материална облага чрез препродажба на наркотици.

Те скрили дрогата в гората и под земята. Разследващите подозират, че организаторът е набавил най-малко 4,8 килограма кокаин и 5,9 килограма марихуана от неизвестни доставчици и е организирал доставката им в района на Пореч.

След това наркотиците били преопаковани и смесвани с пълнители, за да увеличат количеството за продажба.

Те скрили част от кокаина и марихуаната в гори в Истрийската жупания, а според полицейските твърдения са използвали и незаконно построена казарма на държавна земя във Варвари. ОЩЕ: Цял тон наркотици за 55 млн. евро конфискува Турция на границата с Гърция