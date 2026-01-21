Спорт:

Сръбска провокация на мемориала в Сребреница (СНИМКА)

21 януари 2026, 16:09 часа 199 прочитания 0 коментара
Сръбска провокация на мемориала в Сребреница (СНИМКА)

Пред Мемориалния център Поточари, посветен на клането в Сребреница през 1995 г., тези дни се е случил инцидент, когато четник от четническото движение от Сремска Митровица извършил провокация пред мемориала на загиналите от клането в Сребреница, пише босненската медия Klix.ba. Инцидентът е станал в събота на 17 януари 2026 г. Всичко започнало с появата на четника на име Бране Станивукович, който спрял пред входа на центъра с шапка с кокарда (бел. ред. значка, която се закача на шапка или униформа) и направил снимка, като идеята изглежда е била да възхвалява убийствата.

Намесила се полиция

Непосредствено след това служителите на Мемориалния център го забелязали и го предупредили за неподходящо поведение, но Станивукович отвърнал с обиди, възкликвайки, че това е „сръбска земя“.

След словесен спор служителите извикали членове на Дирекцията за координация на полицейските органи.

Скоро пристигнал полицейски патрул от Сребреница и поел случая. Станивукович бил намерен пред Мемориалния център и според наличната информация той е напуснал Босна и Херцеговина още на следващия ден.

Първи реакции

Реакцията на Мемориалния център не закъсня. Говорителката на институцията Алмаса Салихович заяви, че центърът няма юрисдикция по отношение на сигурността.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

„Нашите служители ни информираха за инцидента и провокацията от неизвестно лице. Мемориалният център в Сребреница няма юрисдикция по отношение на сигурността, както вътре, така и извън Мемориалния център. Дирекцията за координация на полицейските органи на Босна и Херцеговина, която осигурява сигурността на Мемориалния център, е отговорна за сигурността“, каза Салихович. 

Това събитие повдигна въпроси относно сигурността на Мемориалния център, както и прилагането на законите, свързани с подбуждането към омраза и възхваляването на военни престъпления. Инцидентът отвори и дискусия за това как хора, замесени в подобни провокации, влизат в Босна и Херцеговина и я напускат без санкции. ОЩЕ: Водеща фигура от кланетата в Сребреница: Военнопрестъпник поиска отпуск от затвора

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Сребреница Босна и Херцеговина Република Сръбска провокация
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес