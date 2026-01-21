Сръбска провокация на мемориала в Сребреница (СНИМКА)

Пред Мемориалния център Поточари, посветен на клането в Сребреница през 1995 г., тези дни се е случил инцидент, когато четник от четническото движение от Сремска Митровица извършил провокация пред мемориала на загиналите от клането в Сребреница, пише босненската медия Klix.ba. Инцидентът е станал в събота на 17 януари 2026 г. Всичко започнало с появата на четника на име Бране Станивукович, който спрял пред входа на центъра с шапка с кокарда (бел. ред. значка, която се закача на шапка или униформа) и направил снимка, като идеята изглежда е била да възхвалява убийствата.

Намесила се полиция

Непосредствено след това служителите на Мемориалния център го забелязали и го предупредили за неподходящо поведение, но Станивукович отвърнал с обиди, възкликвайки, че това е „сръбска земя“.

След словесен спор служителите извикали членове на Дирекцията за координация на полицейските органи.

Скоро пристигнал полицейски патрул от Сребреница и поел случая. Станивукович бил намерен пред Мемориалния център и според наличната информация той е напуснал Босна и Херцеговина още на следващия ден.

Първи реакции

Реакцията на Мемориалния център не закъсня. Говорителката на институцията Алмаса Салихович заяви, че центърът няма юрисдикция по отношение на сигурността.

„Нашите служители ни информираха за инцидента и провокацията от неизвестно лице. Мемориалният център в Сребреница няма юрисдикция по отношение на сигурността, както вътре, така и извън Мемориалния център. Дирекцията за координация на полицейските органи на Босна и Херцеговина, която осигурява сигурността на Мемориалния център, е отговорна за сигурността“, каза Салихович.

Това събитие повдигна въпроси относно сигурността на Мемориалния център, както и прилагането на законите, свързани с подбуждането към омраза и възхваляването на военни престъпления. Инцидентът отвори и дискусия за това как хора, замесени в подобни провокации, влизат в Босна и Херцеговина и я напускат без санкции. ОЩЕ: Водеща фигура от кланетата в Сребреница: Военнопрестъпник поиска отпуск от затвора