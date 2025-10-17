Войната в Украйна:

6 отбора, срещу които България има ужасяваща отрицателна голова разлика - антирекордът е -33!

6 отбора, срещу които България има ужасяваща отрицателна голова разлика - антирекордът е -33!

Националният отбор по футбол на България изпрати поредния срамен епизод от световните квалификации, след като падна с 1:6 от Турция като домакин и с 0:4 от Испания като гост. "Лъвовете" вече са с -15 голова разлика в групата си и загубиха шансове за класиране за Мондиал 2026. При толкова негативно представяне, колегите от Sportlive.bg припомнят и кои са отборите, срещу които имаме най-голяма отрицателна голова разлика.

България вече е с -28 гола в мачовете с Испания, но антирекордът е срещу друг отбор

Дори и да паднахме с 1:6 от Турция, националният ни отбор е с положителна голова разлика срещу южната ни съседка, която нямаше победа на българска земя. Испания обаче е сред 6-те отбора, които имат най-изразителна голова разлика в мачовете срещу България. "Ла Фурия Роха" заема второ място сред отборите, които имат най-голяма голова разлика срещу нас. "Лъвовете" са с -28 гола срещу Испания, като са вкарали 2 и са допуснали 30.

България - Испания

Не са много по-назад и нации като Англия, Швеция, Италия и Германия, които също са ни вкарали много голове, а са допуснали малко. Лидер в тази класация обаче е друг европейски отбор, който поставя и антирекорд за България от -33 голова разлика! Кой е най-големият кошмар за България и каква ни е отрицателната голова разлика срещу шестте най-тежки съперника, четете в Sportlive.bg!

