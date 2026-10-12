Безпрецедентен ход на ЦСКА! Настоява рефер да бъде изваден завинаги от професионалния футбол

ЦСКА предприе крайни действия след драматичната победа с 3:2 над ЦСКА 1948 в Бистрица. "Армейците" внесоха официална жалба до Съдийската комисия на Българския футболен съюз и настояха главният арбитър Любослав Любомиров да бъде изваден завинаги от професионалния футбол. От клуба публикуваха остро становище в социалните мрежи, придружено от видео с избрани спорни ситуации от двубоя, като обвиниха рефера в тенденциозно съдийство.

ЦСКА поиска най-тежката санкция за Любомиров

В позицията си "червените" заявяват, че не желаят Любомиров повече да ръководи техни срещи, но исканията им не се ограничават само до това. "Категорично настояваме реферът Любослав Любомиров не само повече да не получава наряд за мачовете на нашия тим, но и да бъде изваден завинаги от професионалния футбол", написаха от ЦСКА.

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Сред конкретните претенции са спестен втори жълт картон на Куеяр за нарушение срещу Стефано Сенси, отсъждане на несъществуващ според клуба фаул срещу Русев, след който ЦСКА 1948 намали резултата на 1:2, както и вторият жълт картон на Сенси, довел до изгонването му.

От ЦСКА посочват и любопитна грешка в съдийския доклад, където според тях италианският халф е записан като автор на второто попадение за отбора.

"Червените" обвиниха съдиите в системно ощетяване

Недоволството на клуба далеч не се изчерпва със срещата в Бистрица. В становището са припомнени спорни ситуации от мачовете срещу Лудогорец, Спартак Варна, Септември и Арда. От ЦСКА твърдят, че съдийски грешки вече са им коствали точки, а големият брой наказателни картони поставя отбора в неблагоприятно положение.

Според представената от клуба статистика футболистите на "червените" са получили 26 жълти и два червени картона от началото на сезона. От "Българска армия" изтъкват, че преките им конкуренти имат значително по-малко официални предупреждения.

"Проблемът е, че добрите намерения – седмица след седмица – се сблъскват с грозната реалност в българското съдийство. И промяната си остава само пожелание, на което едва ли някой вече вярва", завършва позицията на ЦСКА.

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