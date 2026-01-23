ЦСКА 1948 изпусна бивш „майстор“: турски клуб надбяга „Делта форс“

След като през лятото на 2024 г. ЦСКА 1948 продаде звездата си Педриньо на турския Коняспор, сега клубът от Първа лига иска да си го върне. Но това започва да изглежда невъзможно, тъй като настоящият отбор на бразилеца се е разбрал да го преотстъпи под наем на друг турски тим. Става дума за Сакаряспор, който се състезава във второто ниво на футбола в южната ни съседка.

Сакарияспор вече се е разбрал с Коняспор за Педриньо

Според турския журналист Ресат Джан Йозбудак, Сакарияспор се е договорил с Коняспор за Педриньо. Сделката ще бъде за трансфер под наем до края на сезона. Според източника в договора няма опция за откупуване. Бразилецът ще пътува до Сакария днес, на 23 януари, за да премине медицински прегледи и да подпише с новия си отбор. Сакарияспор се намира на 18-то място във втората дивизия на Турция.

Още: Ас на ЦСКА: В последните години „червена“ България е доста изстрадала, но сега е моментът да направим нещо значимо!

ЦСКА 1948 е втори в Първа лига и на 1/2-финал за Купата на България

ЦСКА 1948 е активен на трансферния пазар, като вече се раздели с 4-ма, а и обяви нови попълнения. Освен това се завъртяха слухове, че за 17-годишен българин от „червените“ имат интерес клубове от италианската Серия А. След изиграването на мачовете от първия полусезон, ЦСКА 1948 е на второ място в Първа лига. „Червените“ спечелиха 37 точки от 19 мача – 11 победи, 4 равенства и 4 загуби. Освен това, те са на 1/2-финал за Купата на България, където ще срещнат ЦСКА.

Още: Кристиан Макун: Влюбих се в Левски, Веласкес е голям треньор и много интелигентен човек