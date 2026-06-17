ЦСКА 1948 изтегли отбора, който разплака Левски, за съперник в Лигата на конференциите

Вицешампионът в българския елит ЦСКА 1948 научи съперника си във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Сред опциите за опоненти на “червените” попадаха имената на АЕК Ларнака, Клуж, Хегелман/Пайде. Мачовете от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите по програма ще се изиграят на 23 и 30 юли.

Жребият в Нион прати ЦСКА 1948 срещу Спартак Търнава

ЦСКА 1948 остана непоставен в жребия в Нион и ще срещне словашкия тим Спартак Търнава. Те ще гостуват в първата среща на 23 юли и ще бъдат домакини на реванша на 30 юли в София. Опонентът им е известен в родината ни, благодарение на победата им над Левски в Лига Европа след 1:2 и изпълнения на дузпи.

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Това ще бъде трето участие на българския отбор в квалификациите на третия по сила европейски клубен турнир. ЦСКА 1948 и Спартак Търнава вече са се срещали веднъж в контрола в Турция през януари, но тя бе прекратена заради дъжд при резултат 1:0 в полза на словашкия състав. През изминалия сезон Спартак Търнава завърши на трето място в словешкото първенство, а последния им триумф бе през 2018 г.

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