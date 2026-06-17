Успехът на Григор продължава: Българинът гази в Дъблин и лети нагоре в световната ранглиста

Григор Димитров продължава с убедителното си представяне на турнира на тревни кортове от сериите Чалънджър 75 в Дъблин, след като си осигури място сред най-добрите осем в надпреварата. Най-добрият български тенисист демонстрира преодоля представителя на домакините Конър Ганън с 6:2, 6:3 за едва 70 минути игра.

Класирането за четвъртфиналите в Ирландия гарантира на Григор Димитров завръщане сред първите 160 тенисисти в света

Димитров наложи темпото още от самото начало на двубоя. Той реализира ранен пробив и бързо поведе с 3:0, а впоследствие отне още веднъж подаването на ирландеца, за да затвори първия сет с категоричното 6:2 след малко повече от половин час игра.

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Втората част предложи по-оспорвана битка, като Ганън успя да затрудни българина и дори стигна до възможност за пробив. Димитров обаче показа опита си и запази преднината си. Малко по-късно той стигна до шанс да пробие и се възползва от грешка на своя съперник, за да поеме контрол над сета и да затвори мача при 6:3.

С класирането си за четвъртфиналите българинът продължава успешната си серия на трева и вече си гарантира прогрес в световната ранглиста. Очаква се от следващата седмица Димитров да се завърне сред първите 160 тенисисти в света. Следващото препятствие пред него ще бъде победителят от двубоя между нидерландеца Меес Ротгеринг и третия поставен в схемата французин Кириан Жаке.

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