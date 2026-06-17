Заради забавените магистрали: Министър Шишков поема лично контрола над АПИ

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви пред депутатите от ресорната парламентарна комисия, че лично ще поеме контрола върху работата на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). По думите му решението е свързано с необходимостта от ускоряване на процесите по проектиране и изграждане на магистралите, където според него има сериозно натрупано изоставане.

"Знаете много добре, че аз съм се ангажирал многократно за целия този процес, който има да проектираме множеството магистрали, и като човек, който винаги се е занимавал с тази материя, ще се занимавам лично, за да можем да имаме най-тясната връзка, за да постигнем тези резултати, които сме си поставили", заяви министърът. Той подчерта, че именно забавянето в подготовката на инфраструктурните проекти налага личното му ангажиране с дейността на агенцията.

По време на първото заседание на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Шишков представи своя екип. Сред заместник-министрите са Поля Занева-Димитрова, Павлета Пеловска и Десислава Георгиева, а началник на политическия кабинет е Юлия Ивкова. Министърът определи всички тях като доказани експерти и професионалисти с опит в системата. Още: Съдебни бомби за магистрала "Хемус" - залагат се и гърмят

Председателят на АПИ инж. Александър Тодоров посочи, че работи в структурата повече от 13 години, като професионалният му път е преминал през Института по пътища и мостове. "Инженер съм - строителни конструкции, и от ден първи съм наясно, че ни чака много работа и действаме", каза той.

Заместник-министър Павлета Пеловска ще отговаря за ВиК сектора, благоустройствените дейности, жилищната политика, геозащитните дружества във Варна, Плевен и Перник, както и за дружествата "Автомагистрали" ЕАД и "Български ВиК Холдинг". Още: Шишков обеща: Край на пътните ремонти до края на юни. Иска магистрали на концесия

Поля Занева-Димитрова, която е юрист с дългогодишен административен опит, поема ресорите, свързани с ДНСК, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, ГРАО, дирекция "Териториално устройство", държавната собственост и част от търговските дружества към министерството.

Десислава Георгиева ще ръководи дейностите, свързани с управлението на европейските програми и средства, като подчерта, че има дългогодишен опит в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.