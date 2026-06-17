Родна реколта пресни картофи само за 0,65 евро в Kaufland

Български плодове и зеленчуци на супер атрактивни цени във веригата до края на седмицата

Българските плодове и зеленчуци с традиционен роден вкус и на супер изгодни цени предлагат Kaufland до края на седмицата.

Пресни български картофи с 61% намаление на цена само от 0,65 евро/1,27 лв., връзка зелен лук с отстъпка от 45% за 0,39 евро/0,76 лв. и българско червено цвекло за 0,79 евро/1,55 лв.са част от офертите в седмичната брошура на компанията. Любителите на летните плодове могат да открият и български боровинки 500 г с 28% намаление на цена от 5,39 евро/10,54 лв.

Специално място в нея заема и собствената марка на Kaufland „Брей!“, която събира подбрани и качествени продукти от български производители. В рамките на седмичните предложения клиентите могат да закупят тарелка български розови домати „Брей!“ 750 г с 37% намаление за 2,49 евро/4,87 лв., килограм краставици „Брей!“ на половин цена от 1,89 евро / 3,70 лв., както и салата айсберг „Брей!“ с 44% отстъпка за 0,99 евро/ 1,94 лв.

Предложения ще са достъпни във всички 71 хипермаркета от веригата и могат да бъдат разгледани в седмичната брошура ТУК.