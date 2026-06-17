България скоро ще бъде извадена от сивия списък за прането на пари

България е засилила законодателната и институционалната си рамка за противодействие на прането на пари и финансирането на тероризма. Това се посочва в нов доклад на MONEYVAL - експертния орган на Съвета на Европа за оценка на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Докладът беше публикуван днес (17 юни).

Според оценката страната е подобрила съответствието си с осем препоръки на Групата за финансови действия (FATF), които засягат конфискацията на незаконно придобито имущество, престъпленията, свързани с финансиране на тероризма, целевите финансови санкции, мерките спрямо организации с нестопанска цел, кореспондентското банкиране, санкционните режими и международната правна помощ. Още: "Демократична България" сезира ДАНС и прокуратурата за сделки на Валентин Златев с руски имоти

От MONEYVAL отбелязват, че след приемането на последния цялостен оценителен доклад за България през май 2022 г. властите са предприели редица стъпки за укрепване на системата за противодействие на прането на пари и финансирането на тероризма. В резултат на това страната вече покрива всички 40 препоръки на FATF на ниво "съответства" или "до голяма степен съответства".

Към момента България получава оценка "съответства" по 13 препоръки и "до голяма степен съответства" по останалите 27.

Заради постигнатия напредък MONEYVAL обявява, че приключва петия кръг от оценяването на България. Това е важен етап в процеса на международен мониторинг, който проследява доколко националното законодателство и институциите отговарят на глобалните стандарти за борба с финансовите престъпления. Още: Наркотици и изпиране на близо 600 000 евро: СГП обвини четирима (СНИМКИ)

Докладът идва на фона на усилията на страната да отговори на международните изисквания след включването ѝ през 2023 г. в списъка на FATF за държави под засилено наблюдение заради установени слабости в системата за противодействие на прането на пари. Оттогава България предприе серия от законодателни и административни промени, насочени към повишаване на прозрачността, контрола и международното сътрудничество в сектора.