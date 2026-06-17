Kaufland и БТС обновиха туристически маршрут в Софийска планина

През тази година кампанията „Не губи посоката“ обхваща 11 ключови туристически района

Туристическата маркировка по маршрута от село Подгумер до билото на Софийска планина беше обновена в рамките на инициативата „Не губи посоката“, която Kaufland България реализира съвместно с Българския туристически съюз (БТС) за втора поредна година. По трасето бяха монтирани 14 нови указателни табели, а съществуващата лентова маркировка беше освежена и възстановена, за да осигури по-лесна и безопасна ориентация на туристите. Районът е предпочитана дестинация за любителите на пешеходния туризъм и веломаршрутите в близост до столицата. Инициативата е част от годишната цел на Kaufland за обновяване на над 400 км туристически маршрути в страната.

В рамките на акцията беше поставено ново информационно табло с карта и подробна информация за маршрута в района на последната автобусна спирка в село Подгумер. Маршрутът е с дължина 7 км, денивелация от 420 метра и средна степен на трудност, като преходът отнема около два часа и половина в едната посока. В крайната си точка той достига билото на Софийска планина, откъдето туристите могат да продължат към Реброво на запад или Войнеговци на изток.

Тазгодишната кампания започна с премаркиране на историческия маршрут „По пътя на Кървавото писмо“ между Копривщица и Панагюрище. През настоящия сезон инициативата обхваща общо 11 туристически района в страната, където ще се извършват дейности по премаркиране, почистване, подмяна и поставяне на указателни и информационни елементи. Сред предстоящите локации са части от Русенското Поломие, участъци от международния маршрут Ком–Емине, както и популярни туристически маршрути в районите на Пловдив, Сливен, Кърджали и Варна.

Кампанията надгражда постигнатото през 2025 г., когато Kaufland България и БТС, заедно с над 250 доброволци, обновиха 400 км туристически маршрути в 10 ключови локации в страната. Освен че подобрява достъпа и ориентацията в планината, инициативата насърчава активния начин на живот, доброволчеството и грижата за природата, като обединява служители, доброволци и местни общности около кауза с дългосрочна обществена стойност.