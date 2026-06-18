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ЦСКА готви оферта за шампион на Аржентина, оценен на 2,5 милиона евро

18 юни 2026, 11:35 часа 518 прочитания 0 коментара
Снимка: cska.bg
ЦСКА готви оферта за шампион на Аржентина, оценен на 2,5 милиона евро

Аржентинският футболист Ерик Меса може да продължи кариерата си в ЦСКА, става ясно от местна информация. Според нея той е трансферна цел на „червените“, като към момента се очаква конкретно предложение към настоящия му клуб Естудиантес.

„Армейците“ имат нужда от десен бек

Ерик Меса е на 27 години и играе като десен защитник. Той е шампион на Аржентина с Естудиантес, като до момента не е играл в друго първенство. Бранителят е оценяван на 2,5 млн. евро.

Ако се стигне до негов трансфер в тима от Борисовата градина, той ще се присъедини към сънародника си Факундо Родригес. Централният защитник пристигна в ЦСКА именно от Естудиантес като в момента е под наем в българския гранд, но в договора между двата клуба има опция за откупуването му.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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