ЦСКА готви оферта за шампион на Аржентина, оценен на 2,5 милиона евро

Аржентинският футболист Ерик Меса може да продължи кариерата си в ЦСКА, става ясно от местна информация. Според нея той е трансферна цел на „червените“, като към момента се очаква конкретно предложение към настоящия му клуб Естудиантес.
„Армейците“ имат нужда от десен бек
🚨🇦🇹 INFORMACIÓN DEL MERCADO DE PASES— La Voz Albirroja (@Lavozalbirroja) June 17, 2026
🔍 Eric Meza, en la mira del PFC CSKA Sofía de Bulgaria. Desde Europa siguen de cerca al lateral albirrojo y en las próximas horas podría llegar una propuesta formal para intentar concretar su salida.
➡️ Matías Godoy no volverá a #EDLP.… pic.twitter.com/Kvhuqu6c4A
Ерик Меса е на 27 години и играе като десен защитник. Той е шампион на Аржентина с Естудиантес, като до момента не е играл в друго първенство. Бранителят е оценяван на 2,5 млн. евро.
Ако се стигне до негов трансфер в тима от Борисовата градина, той ще се присъедини към сънародника си Факундо Родригес. Централният защитник пристигна в ЦСКА именно от Естудиантес като в момента е под наем в българския гранд, но в договора между двата клуба има опция за откупуването му.
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