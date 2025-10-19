Добруджа – ЦСКА: Кога и къде да гледаме мача от Първа лига?

ЦСКА излиза срещу Добруджа в търсене на втора победа в Първа лига и първа от 13 септември насам. "Армейците" гостуват в Добрич в двубой от 12-ия кръг на родния елит. Новият старши треньор Христо Янев е с две равенства до момента, след като наследи на поста Душан Керкез и временния наставник Валентин Илиев. Добричлии също се намират в криза. Те заемат последното 16-о място със седем точки - на 3 от "червените".

Добруджа – ЦСКА: Начален час и ТВ

След 6 загуби и 1 равенство в последните 7 мача треньорът Атанас Атанасов подаде оставка в международната пауза, но тя не беше приета от ръководството и той ще изведе тима в неделя срещу ЦСКА. "Армейците" пък пътуват за Добрич с три липси в състава.

В колко часа започва мачът между Добруджа и ЦСКА?

Както е известно, наказан за двубоя е халфът Бруно Жордао, който беше изгонен при нулевото равенство с Лудогорец преди паузата. С контузии пък са десният бек Иван Турицов и Улаус Скаршем. Битката в неделя е насрочена за 15:00 часа. Мачът трябва да свърши по светло, тъй като стадионът в Добрич все още няма осветление, въпреки първата копка, направена от Георги Иванов и Бойко Борисов.

Коя телевизия ще предава Добруджа – ЦСКА?

Мачът между Добруджа и ЦСКА ще бъде предаван пряко по телевизията. Каналът, който ще излъчи срещата, е Диема спорт. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то може да намерите всичко по-интересно преди, по време и след края на сблъсъка в спортната секция на Actualno.com.

