Двукратен шампион на България, записал 50 мача за националния отбор, сложи край на кариерата си

21 април 2026, 19:13 часа 668 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Един от най-стабилните български защитници през последните години слага край на кариерата си. Става въпрос за Николай Бодуров, който обяви в специално интервю пред "Блиц", че ще окачи бутонките пет кръга преди края на сезона във Втора лига. В момента бившият национал е играч на родния си клуб - Пирин Благоевград, където започна с професионалния футбол през 2004 година. Бодуров игра още за отборите на Литекс Ловеч, Фулъм, Мидтиланд, ЦСКА, иранския Естеглал, преди да се завърне при "орлетата". В колекцията му стоят две шампионски титли и една Суперкупа на България с Литекс.

Николай Бодуров се оттегля от футбола

Скоро Бодуров ще навърши 40 години, но не възрастта е основният му мотив да сложи край. Той разкри пред "Блиц", че все още има хъс и желание да играе, но ситуацията в Пирин не е цветуща, а е наясно, че никой клуб не ми го искал в редиците си. Според защитника амбициите на "орлетата" вече не са високи като преди, а младите футболисти в отбора нямат нужната енергия, която да ги води напред. По тази причина той е взел решение да сложи край в този момент и е уведомил собственика на клуба.

Всъщност Бодуров смятал да прекрати кариерата си още миналата година. Тогава обаче настават "тъмни времена" в Благоевград като клубът е близо до фалит и целите изцяло се изменят. Треньорът на отбора Манол Занев разубеждава опитния футболист, тъй като смята, че той ще има ключова роля в спасението. В началото на 2026 година клубът най-накрая намери нов собственик в лицето на Адриан Юриев. Ситуацията на терена обаче не се подобри значително и основната цел пред "орлетата" бе оставане във Втора лига.

Пет кръга преди края на сезона отборът заема 9-а позиция в класирането и изглежда ще изпълни основната си цел. След миналия мач обаче ръководството взе решение да освободи Манол Занев от поста му на старши треньор. Това до известна степен повлия и на Николай Бодуров, който се оттегля сега, а не в края на сезона. Родният защитник, който има 50 мача с националната фланелка, ще се отдаде на семейния живот през следващите месеци, но не отхвърля възможността съвсем скоро да се завърне във футбола като треньор или директор.

Дария Александрова
Пирин Благоевград Николай Бодуров
