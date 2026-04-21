Двукратен шампион на България, записал 50 мача за националния отбор, сложи край на кариерата си

Един от най-стабилните български защитници през последните години слага край на кариерата си. Става въпрос за Николай Бодуров, който обяви в специално интервю пред "Блиц", че ще окачи бутонките пет кръга преди края на сезона във Втора лига. В момента бившият национал е играч на родния си клуб - Пирин Благоевград, където започна с професионалния футбол през 2004 година. Бодуров игра още за отборите на Литекс Ловеч, Фулъм, Мидтиланд, ЦСКА, иранския Естеглал, преди да се завърне при "орлетата". В колекцията му стоят две шампионски титли и една Суперкупа на България с Литекс.

Николай Бодуров се оттегля от футбола

Скоро Бодуров ще навърши 40 години, но не възрастта е основният му мотив да сложи край. Той разкри пред "Блиц", че все още има хъс и желание да играе, но ситуацията в Пирин не е цветуща, а е наясно, че никой клуб не ми го искал в редиците си. Според защитника амбициите на "орлетата" вече не са високи като преди, а младите футболисти в отбора нямат нужната енергия, която да ги води напред. По тази причина той е взел решение да сложи край в този момент и е уведомил собственика на клуба.

Всъщност Бодуров смятал да прекрати кариерата си още миналата година. Тогава обаче настават "тъмни времена" в Благоевград като клубът е близо до фалит и целите изцяло се изменят. Треньорът на отбора Манол Занев разубеждава опитния футболист, тъй като смята, че той ще има ключова роля в спасението. В началото на 2026 година клубът най-накрая намери нов собственик в лицето на Адриан Юриев. Ситуацията на терена обаче не се подобри значително и основната цел пред "орлетата" бе оставане във Втора лига.

Пет кръга преди края на сезона отборът заема 9-а позиция в класирането и изглежда ще изпълни основната си цел. След миналия мач обаче ръководството взе решение да освободи Манол Занев от поста му на старши треньор. Това до известна степен повлия и на Николай Бодуров, който се оттегля сега, а не в края на сезона. Родният защитник, който има 50 мача с националната фланелка, ще се отдаде на семейния живот през следващите месеци, но не отхвърля възможността съвсем скоро да се завърне във футбола като треньор или директор.

