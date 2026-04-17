Емблематичен български клуб остана без старши треньор

17 април 2026, 18:30 часа 468 прочитания 0 коментара
Снимка: Официална фейсбук страница на Пирин Благоевград
Само месец, след като ръководството на Пирин Благоевград изказа подкрепата си към старши треньора на отбора Манол Занев, клубът обяви раздяла с него. Освобождаването на родния специалист идва часове след равенството 2:2 на "орлетата" с Хебър Пазарджик в кръг от 29-ия кръг на Втора лига. След този резултат тимът заема 9-а позиция в класирането и има повече загуби (9) и равенства (10) отколкото победи (8). В предишния кръг Пирин падна от Черноморец с 0:2, а преди това не успя да победи втория състав на Лудогорец (0:0).

Пирин Благоевград се раздели с Манол Занев

Равенството 2:2 с Хебър в четвъртък явно е било последната капка в преливащата от търпение чаша на ръководството. По тази причина само няколко часа по-късно от клуба излязоха с официална позиция, в която обявиха раздялата. От Пирин подчертаха, че Занев е поел тима в много труден момент и дал всичко от себе си. Както е известно, през миналата година "орлетата" бяха изправени пред фалит. В началото на 2026 година клубът най-накрая намери нов собственик в лицето на Адриан Юриев. Ситуацията на терена обаче не се подобри значително.

Манол Занев

Преди месец "орлетата" загубиха от Вихрен с 0:1 и в родните медии сериозно започна да се спекулира, че Занев ще бъде освободен. Тогава от клуба излязоха с официална позиция, в която изказаха подкрепа към своя наставник. Те написаха, че вярват в качествата, професионализма и отдадеността на Манол Занев, който има ясно изградена визия за развитието на отбора. Днес разбиранията на двете страни ясно вече се разминават. Ето и какво написаха от Пирин Благоевград:

Позицията на Пирин:

"ПФК Пирин Благоевград обявява, че Манол Занев се разделя с поста старши треньор на представителния отбор на клуба. Клубът изразява своята дълбока признателност към Манол Занев за достойната работа, професионализма и всеотдайността, които той показа в един от най-трудните и изпитателни моменти в най-новата история на Пирин. Той пое отбора в изключително сложен период - време, в което клубът беше изправен пред сериозни изпитания, с ограничени възможности, почти липсващ състав и реална заплаха за своето бъдеще. Именно в този тежък момент Манол Занев застана с чест, смелост и отговорност пред името Пирин.

С труд, характер и вярност към зелената кауза той допринесе за събирането на отбор и за запазването на духа на клуба, когато ситуацията изискваше не просто треньор, а човек със сила, устойчивост и сърце. ПФК Пирин Благоевград ще помни неговата отдаденост, усилията, които вложи, и уважението, което показа към клуба, футболистите и нашата публика. Благодарим на Манол Занев за всичко, което даде на Пирин в момент, когато клубът имаше нужда от хора, готови да се борят до край. Желаем му здраве, достойнство и бъдещи професионални успехи. Благодарим Ви, Манол Занев. Пожелаваме Ви успех по следващия път".

Дария Александрова Отговорен редактор
Пирин Благоевград Втора лига
