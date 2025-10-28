Двукратен шампион с „армейците“: Познавам Христо Янев от малък – убеден съм, че ЦСКА ще се класира за Европа!

„Убеден съм, че ЦСКА ще се класира за евротурнирите“. Това заяви двукратният шампион с „армейците“ Герасим Заков. Бившият нападател на родния гранд говори пред колегите от „Спортал“ като разкри, че познава треньора на тима Христо Янев от дете и е убеден, че младият специалист ще успее да стабилизира отбора и ще го изведе до участие в Европа. Заков допълни, че очаква ЦСКА да натрупа достатъчно точки до зимната пауза, както и да привлече точните играчи.

41-годишният Герасим Заков е юноша на ЦСКА като изиграва общо 25 мача за тима във всички турнири, в които реализира 5 гола. Той е шампион на България с „армейците“ за сезони 2002/03 и 2004/05. Именно по това време една от големите звезди на „червените“ е Христо Янев, който носи „червената“ фланелка между 2000-та и 2006-та, когато е продаден на френския Гренобъл.

Герасим Заков познава отлично качествата на Христо Янев

„Очакванията към ЦСКА бяха изпреварили събитията в отбора. Липсата на трофей беше големият минус през миналия сезон. За ЦСКА в момента не е проблем да плати 2-3 милиона за нов футболист. Дават се заплати, които бяха немислими преди години. Но е трудно за чужденците в България – тук се работи по-различно и трябва да познаваш манталитета ни, за да направиш добра сплав“.

„Христо Янев иска да работи и му се работи много. Познавам го от малък, когато бях в първия отбор – беше един от хората, които се държаха добре с мен и ми подадоха ръка. Дано има късмет. Извървя стълбицата и стана претендент за ЦСКА. Радвам се, че му гласуваха доверие. Сигурен съм, че и футболистите са обременени и им тежи липсата на точки. Но „червената“ публика, въпреки трудностите, показва, че е обединена и единна“.

„Убеден съм, че Ицо ще ги стабилизира и с наличния потенциал ще натрупат достатъчно точки до зимния прозорец. Тогава се надявам, че ще бъдат привлечени точните играчи, за да се повиши класата. Убеден съм, че ЦСКА ще се класира за евротурнирите“, заяви юношата на „армейците“.

ОЩЕ: Представяте ли си ЦСКА 1948 да детронира Лудогорец и да стане шампион? Фейсбук ще падне, Бистрица ще се тресе!