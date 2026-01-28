Оставката на Румен Радев:

Хулио Веласкес: Трудно е! Бюджетите на Лудогорец и ЦСКА са в пъти по-големи от нашия

28 януари 2026, 17:38 часа 115 прочитания 0 коментара

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде обширно интервю пред A Bola.

 

“Не усещам напрежението от това само да се иска от теб да побеждаваш, защото този клуб не е печелил шампионата от 16 сезона. Този натиск е по-скоро към Лудогорец. В професионалния футбол често съм тренирал отбори в затруднена ситуация. Целта е била да запазя мястото на отбора в лигата или да поема такъв на последно или предпоследно място. Един от факторите, които ме привлекоха в Левски, беше именно възможността да се боря повече за спечелване на мачовете, а не само, за да избегна загубите. След толкова много сезони в борба за оцеляване, е добре да можеш да се състезаваш за по-големи цели", заяви Веласкес пред A Bola.

"Заварихме отбор с трудности, далеч от първото място, който не беше завършвал дори втори от доста години и не е печелил шампионата в продължение на 16 сезона. Но това е клуб с огромна история и впечатляващи фенове. Това ти позволява да създадеш много красива синергия и да реализираш ясна идея за играта. Отборът се разви много, играе проактивно и постоянно търси вратата на противника. Упражняваме висока преса, за да възстановим притежанието на топката бързо и да атакуваме отново", допълно той.

„Много е трудно. Бюджетът на Лудогорец е в пъти по-голям от нашия, както е и с този на ЦСКА. Трябва да сме наясно, че вече сме изиграли повече от половината сезон, но все още има дълъг път. Сега е зимният пазар. ЦСКА вече се укрепи много добре, инвестира доста. Лудогорец също го направи. Вярвам много в играчите, които имаме", категоричен е испанецът.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
