Йотова: Борислав Михайлов прокара пътеки, които се превърнаха в олицетворение на футболна традиция, приемственост и наследство

31 март 2026, 15:45 часа 304 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Йотова: Борислав Михайлов прокара пътеки, които се превърнаха в олицетворение на футболна традиция, приемственост и наследство

Президентът Илияна Йотова изрази съболезнования на семейството и близките на футболната легенда Борислав Михайлов, който си отиде днес на 63 години. "Борислав Михайлов бе достоен капитан, който не само изведе Пеневата чета до най-високите върхове на световния футбол, а прокара пътеки, които се превърнаха в олицетворение на футболна традиция, приемственост и наследство". Това заявява държавният глава Илияна Йотова по повод кончината на футболната легенда.

Още: Стилиян Петров: Почивай в мир, Боби! Отиде си една голяма футболна легенда на България

"Прощаваме се с човек, посветил себе си на любимия спорт и на развитието на младите футболни таланти", посочва президентът в съболезнователното си писмо до семейството, близките и приятелите на големия вратар. Илияна Йотова откроява ролята на Борислав Михайлов като една от най-забележителните личности в историята на българския спорт – емблематична фигура на футболен клуб "Левски" и националния отбор на България.

"Борислав Михайлов постави на колене едни от най-великите нападатели в световната футболна история. Днес постави на колене всички нас, остави ни безмълвни, но изпълнени с признание и гордост, че бяхме съвременници на невероятния успех на едно златно поколение", подчертава президентът Йотова.

Още: "Михайлов беше мъжкар, имаше класа. Вегетираха около него и злословеха зад гърба му, но беше над тия неща"

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
