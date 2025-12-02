Като че ли рано отписаха Лудогорец за титлата, а има поне 2 важни фактора, които ги държат в битката

14-кратният пореден шампион на България Лудогорец записа невиждано слаб старт на сезона, който постави тима в безпрецедентна ситуация. "Орлите" изостават на 11 точки от лидера Левски малко преди края на есенния дял от сезона. Мнозина дори отписаха Лудогорец от битката за титлата, но изглежда твърде рано да се правят генерални заключения за това дали разградчани са извън борбата за първото място.

Лудогорец вече има голмайстор на разположение

А това се дължи на поне два фактора. Спортният журналист Бойко Димитров отбеляза една много важна новина за разградчани - водещият нападател на тима Квадво Дуа се завърна от контузия и дори вкара гол в двубоя срещу Ботев Враца. Именно националът на Швейцария, който отбеляза гол и на Евро 2024, може да направи разликата за Лудогорец, тъй като на "зелените" им липсваше точно това - чист нападател, който да умее да бележи.

Най-радостното за Лудогорец е, че Квадво Дуа се завърна в игра и се разписа срещу Ботев Враца. Лудогорец лека-полека ще започнат да напипват ритъма. Малко рано ги отписаха като че ли. Лудогорец разполага с достатъчно качествени футболисти, за да може да последно да се бори и евентуално да защити титлата си", каза Бойко Димитров в последния епизод на "Точно попадение".

Отложеният мач с Берое, който Лудогорец вероятно ще вземе

Другият фактор, който трябва да се вземе предвид при разглеждането на класирането, е това, че Лудогорец има да изиграва мач срещу Берое, а там едва ли ще бъдат загубени точки, тъй като заралии са в криза и допуснаха загуба дори и след треньорската рокада. "Нека не забравяме, че те са с мач по-малко - мач срещу Берое, което аз си мисля, че те на 100% ще вземат", заяви Димитров. При победа в мача с Берое, Лудогорец ще се доближи на 8 точки от Левски.

Неговият колега Николай Илиев смята, че Лудогорец има шансове и за плейофите в Лига Европа. Повече - гледайте във видеото: