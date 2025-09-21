Киров каза дали остава в Ботев и изуми с коментар за селекцията, Белчев с тежки критики

Старши треньорите на Ботев Пловдив и Септември София - Николай Киров и Стамен Белчев, дадоха своите мнения след успеха на "канарчетата" над столичани в двубой от деветия кръг на Първа лига. Белия беше категоричен, че ще продължи да води тима от Пловдив, въпреки че сякаш подаде оставка преди десетина дни. Той увери също, че ще има още попълнения на "Колежа" въпреки солидния брой нови футболисти. Белчев от своя страна критикува играчите си и определи действията им като недопустими.

Николай Киров остава в Ботев Пловдив

"И като създадени ситуации пред противниковата врата, и като поведение на терена, мисля че победата беше заслужена. Въпросът е, че пак дойде по много труден начин. Явно такава ни е съдбата през тази година. Важна за победа на този етап. Дано вдъхне увереност на състезателите. Целта на селекцията е на всяка една позиция да имаме двама души, което да ражда конкуренция. Продължаваме да правим селекция. Имахме места, на които разполагахме само с един състезател", заяви Киров след победата на Ботев над Септември.

"Това са неща, които са между нас. Цяла седмица говоря с Илиян Филипов. На този етап оставам начело на Ботев. Това, което го казах, го направих. Имам нужната подкрепа от страна на ръководството. Получих я през първите дни на седмицата и от състезателите. Продължаваме трудния път, който сме поели", категоричен бе специалистът.

“И този червен картон бе причината да загуби, но съм разочарован от това, което показахме. За мен е необяснимо да излезем с такъв респект. Това беше под всякаква критика. Максимално улеснихме отбора на Ботев. Нищо от това, което имахме като идеи и стратегия. Грешки, но не само от младите момчета, а от опитните също. Не мога да си обясня", заяви Стамен Белчев.

ОЩЕ: "ЦСКА има нужда от опитен български треньор! Много искам родният футбол да се съживи, но няма светлина"