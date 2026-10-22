Капитанът на Локомотив Пловдив: "Нямаме собственик, има върху какво да работим"

Капитанът на Локомотив Пловдив Парвиз Умарбаев коментира победата на "смърфовете" над Черно море в 1/4-финалите за новия турнир Купа на елита. Възпитаницте на Душан Косич победиха "моряците" с 1:0 и продължиха към 1/2-финалите на надпреварата. Този триумф идва в много критичен момент за пловдивския гранд, тъй като клубът се намира в деликатно положение и е без собственик. Умарбаев заяви, че всички в отбора се трудят и се надяват скоро някой да поеме тима.

Парвиз Умарбаев: "Има още върху какво да работим"

Ето какво каза Парвиз Умарбаев: "Знаете, че се играе много трудно във Варна, имахме късмет и се радвам за победата. Черно море също опита да ни натиска. Мисля, че трябваше още повече да държим топката, защото на моменти много лесно губихме притежанието. Има още върху какво да работим, важна е победата, Черно море е много добър отбор. Благодарение на Илиан Илиев съм толкова години в България, имам голямо уважение към него, той ме докара в тази страна, разменихме си няколко думи.

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"Нямаме собственик и всички се трудим"

Всички тренират здраво и дават 100 процента от себе си на тренировки и в мачовете. Нямаме собственик и всички се трудим, като се надяваме някой да вземе отбора. Ще играем мач за мач и докъде ще стигнем". В следващия кръг Локомотив Пловдив ще се изправи срещу победителя от двойката Левски - Арда Кърджали. В Първа лига "смърфовете" са на 12-о място след изиграването на 11 кръга. Те спечелиха 8 точки в тези 11 мача - 2 победи, 2 равенства и 7 загуби.

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