Левски трябва да извади "три кила ойро", ако иска да привлече ас от Първа лига, вкарал на "Герена"

Ръководството на ЦСКА 1948 изпраща силно лято на трансферния пазар. "Червените" направиха стабилна селекция, привличайки 22 попълнения в състава си. Един от новите футболисти на тима остави добро впечатление още в първите си мачове на българска земя. Става въпрос за Мамаду Диало, за когото вече се говори, че е привлякъл интереса на грандовете. 28-годишният нападател пристигна в Бистрица като свободен агент от френския Шатору, където през изминалия сезон се утвърди като един от най-резултатните голмайстори в първенството.

Цветомир Найденов постави цена на Диало

Диало привлече погледите към себе си при гостуването на ЦСКА 1948 на Левски. Нападателят на "червените" впечатли "сините" фенове с попадението си на "Герена" и играта си като цяло. Въпреки голът му, тимът от Бистрица загуби с 1:2. След срещата привърженик на Левски се пошегува и коментира под публикация на финансовия благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов каква сума трябва да извади столичният гранд, ако иска да купи Диало. "3 кила ойро", отговори му родният бизнесмен.

Припомняме, че преди известно време друга звезда на "червените" беше спрягана за трансфер на "Герена". Става въпрос за капитана на отбора Емил Ценов. Тогава Найденов също заяви, че би се разделил с футболиста само за сериозна сума. "Срещу 1 млн. евро минимум, за по-малко - само снимка". В крайна сметка Ценов бе продаден на руския Оренбург срещу далеч по-малка сума.

ОЩЕ: Един от "майсторите" на Цветомир Найденов изпадна зад борда