Лошите прогнози се потвърдиха - Веласкес остана без ключов футболист за мача с Лудогорец

Столичният футболен гранд Левски няма да може да разчита на един от основните си футболисти за предстоящия съдбоносен двубой срещу Лудогорец в Разград от 1/4-финалите на Купата на България. Става дума за защитника Кристиан Макун, който е оставен извън групата за мача. Така се потвърдиха песимистичните прогнози, че "сините" няма да могат да разчитат на Макун заради получена травма.

Левски без Кристиан Макун в Разград

Още във вторник Хулио Веласкес обяви, че състоянието на Макун се следи. Изглежда, че защитникът не е успял да се възстанови напълно, за да попадне в плановете на испанския треньор за гостуването на Лудогорец. Макун отсъства от групата на Левски за двубоя, като опциите в дефанзивен план са Кристиан Димитров, Никола Серафимов, както и Майкон, Оливер Камдем и Алдаир.

Кристиан Макун е ключова фигура в редиците на Веласкес, като заедно с Кристиан Димитров оформиха добър тандем. Предполага се, че сега Димитров ще си партнира с Никола Серафимов, който след акостирането си на "Герена" не успява да убеди напълно с изявите си на терена. Всъщност Серафимов си партнира с Димитров и в двубоя срещу Ботев Враца от шапмионата през уикенда, докато отляво и отдясно играха Майкон и Алдаир.

Групата на Левски за гостуването на Лудогорец за Купата

Ето и групата на Левски за визитата на Лудогорец: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Майкон, Акрам Бурас, Карлос Охене, Гашпер Търдин, Георги Костадинов, Асен Митков, Мазир Сула, Рилдо Фильо, Евертон Бала, Армстронг Око-Флекс, Карл Фабиен, Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре, Хуан Переа.

