Лудогорец избухна след расизма от фенове на Левски - чули се маймунски звуци, имало и смъртна заплаха

04 февруари 2026, 15:20 часа 439 прочитания 0 коментара
14-кратният пореден шампион на България Лудогорец излезе с позиция след расисткия скандал с техния футболист Бърнард Текпетей, който стана обект на атаки след края на двубоя с Левски за Суперкупата на страната. Текпетей е бил атакуван от фенове на "сините", включително и от деца, като са го наричали "маймуна", чували са се маймунски звуци и други обиди. Освен това Текпетей получил и смъртна заплаха в социалните мрежи, за която от Лудогорец вече са уведомили органите на реда.

Лудогорец с позиция след расисткия скандал с Текпетей

От Лудогорец подчертаха, че това не е първият път, в който техен футболист е обект на расизъм и ксенофобия. Разградският клуб е категоричен, че ще продължи да се противопоставя на расизма във футбола. Самият футболист бе обиждан, докато напуска стадиона, като дори опита да се върне и да потърси саморазправа с феновете, но бе възпрян от хората около него в тунела.

Ето какво гласи позицията на Лудогорец:

"Снощният футболен празник на стадион „Васил Левски“ бе помрачен от поредния расистки скандал. Нашият футболист Бернард Текпетей бе атакуван от фенове на Левски, включително деца, с маймунски звуци и обиди, наричайки го „маймуна“. Впоследствие Текпетей получи смъртна заплаха в личния си профил в социална мрежа, както и брутални закани, преминаващи всякакви граници. Във връзка със смъртната заплаха клубът е уведомил официално органите на полицията и прокуратурата и ще съдейства напълно за изясняване на случая и търсене на отговорност.

Бърнард Текпетей

В Лудогорец няма да спрем да се борим срещу расизма. Ще инициираме дискусия и среща между клубовете, защото това не може и не бива да продължава повече. Футболист на Лудогорец отново е жертва на расизъм и ксенофобия – след атаката срещу Антоан Бароан след мач с Локомотив (Сф) миналата година.

Категорични сме, че подобни прояви нямат място във футбола и в обществото ни. Расизмът е недопустим в спорта и е в пълно противоречие с неговите ценности – уважение, равенство и феърплей. Българското общество трябва да бъде чувствително, непримиримо и активно да се противопоставя на подобни уродливи явления, които ни отдалечават от цивилизования свят.

Заставаме категорично зад Бернард Текпетей и всички футболисти, които стават жертва на дискриминация, и няма да позволим те да бъдат оставени сами срещу тази агресия."

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Левски Лудогорец Бернард Текпетей
