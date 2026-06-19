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Песков към руснаците: Не гледайте Москва, а впечатляващите кадри от украински градове, където удряме

19 юни 2026, 15:31 часа 654 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Песков към руснаците: Не гледайте Москва, а впечатляващите кадри от украински градове, където удряме

Доскоро режимът на диктатора Владимир Путин не признаваше, че води агресивна война срещу Украйна, но това явно е започнало да се променя, след като украинските сили върнаха като бумеранг тези действия и ги пренесоха чак до столицата Москва. Сега изведнъж Русия се оказа в ситуация, в която трябва да се надпреварва кой нанася по-тежки удари, и така на практика да валидира кампанията на терор, чието начало бе поставено през 2022 г.

Разбира се, руските граждани започнаха да се вълнуват за това, което им се случва, и споделят в социалните мрежи резултатите от украинските нападения. На 18 юни Украйна пак порази Московския нефтопреработвателен завод, в столицата на Русия се изля буквално нефтен дъжд, а на фона на всичко това говорителят на Кремъл Дмитрий Песков измести фокуса.

"Потърсете още кадри от украински градове"

Той посъветва руснаците да гледат кадри от атаките в Украйна и заяви, че руските системи за противовъздушна отбрана се справяли добре „въпреки всичко“. Всеки може сам да прецени дали това е така:

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„Потърсете още кадри от различни украински градове. Кадрите са впечатляващи и показват резултатите от ударите на нашите въоръжени сили. Тези удари ще продължат“, заяви прессекретарят на Путин в поредната заплаха на режима и в поредно признание за агресията срещу съседната страна.

Украйна не искала да преговаря и я чакала катастрофа

Според него Украйна „продължава политиката си да не преговаря“, а ситуацията на фронта скоро ще „стане катастрофална за украинската страна“. Той също така заяви, че Русия е готова за преговори.

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Изявленията му показват паниката в Кремъл, защото режимът всячески се опитва да поддържа наратива за неизбежната победа над Украйна и за безсмислените инвестиции на Европа в отбраната на Киев, докато Москва гори, в редица райони на Русия горивото не достига, логистиката в тила е удряна жестоко от Въоръжените сили на Украйна, икономиката се клати и два поредни месеца на фронта руснаците губят повече земи, отколкото печелят.

Фактите се виждат с просто око, но са оформени и като авторитетни оценки на най-големите мозъчни тръстове, следящи изкъсо войната - като американския Институт за изучаване на войната (ISW): "Европа пълни главата на Тръмп с вредни идеи": Как Русия се мъчи да заключи истината зад вратата на пропагандата (ВИДЕО).

Иначе дронове и днес летят към Москва. Кметът Сергей Собянин съобщи за поне 35 свалени към ранния следобед на 19 юни.

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Москва Русия Дмитрий Песков война Украйна руска ПВО
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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