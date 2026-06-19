Унгария на Мадяр е успяла в сетния миг да вгорчи бързото влизане на Украйна в ЕС

Заключенията от срещата на евролидерите на 18 юни са били смекчени по настояване на унгарския премиер Петер Мадяр, с цел да се намали спешността на ускоряването на процеса по присъединяване на Украйна към Европейския съюз. Три дни по-рано ЕС откри първия от шестте "клъстера за разширяване" за Украйна и Молдова – списъци със задачи, които двете държави трябва да изпълнят, за да станат членки на блока. Очакваше се останалите пет групи да бъдат открити най-късно през юли.

Изразът "възможно най-скоро" е бил премахнат по искане на Унгария

В заключенията за срещата на върха на лидерите на ЕС пише, че се „очаква с нетърпение откриването на останалите клъстери в съответствие с подхода, основан на заслугите“. Припомнете си всички точки от документа тук: Радев говори гръмко, но подписва тихо в ЕС: Твърда подкрепа за Украйна и натиск срещу агресивна Русия (ВИДЕО).

В окончателните заключения, договорени на 18 юни вечерта, изразът „възможно най-скоро“ е бил премахнат, а го е имало в първоначалния проект, съобщиха различни медии на база на данни от свои източници. Самият Мадяр също го потвърди в социалната мрежа X.

"След 4 часа на интензивни дебати успяхме да приключим с първата точка от дневния ред на заседанието на Европейския съвет. В заключителния документ от срещата на държавните и правителствените ръководители, отнасящ се до Украйна, беше включен единствено текстът, който беше приет с консенсус преди години. По време на няколкоседмичния процес по изготвянето ѝ декларацията беше значително усъвършенствана въз основа на унгарско предложение. Освен това, по отношение на процеса на присъединяване на Украйна към ЕС, по моя инициатива в последния момент от текста беше премахната клауза, отнасяща се до ускоряване на присъединяването. Не беше лесно", написа премиерът, който през април срази предшественика си Виктор Орбан на парламентарните избори.

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"За първи път от година и половина може да има заключителна декларация, приета от всички държави членки. Ето как може да се постигне това, ако някой дойде не само за да обръща ситуацията и да сее страх, а се стреми да намери компромис", подчерта Мадяр в явна критика към Орбан и неговия подход на постоянно блокиране на решения на ЕС.

4 órás intenzív vita után tudtuk lezárni az Európai Tanács ülésének első napirendi pontját.

Az állam- és kormányfői csúcs záródokumentumába Ukrajna kapcsán csak már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került. A több hetes szövegezés alatt magyar javaslatra sokat… — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) June 18, 2026

Малка промяна с големи последствия

Двама дипломати от ЕС потвърдиха поотделно пред Kyiv Independent, че Мадяр е настоял за тази промяна, която, макар и малка, потенциално има големи последствия.

Един от тях казва, че премиерът на Унгария им е съобщил следното - Будапеща иска да подчертае, че Украйна ще трябва да приеме всички правила и че Киев няма да може да си позволи да пренебрегне някои от тях.

Другият източник добавя, че изненада в случая няма, тъй като възражението на Унгария „отдавна витаеше във въздуха“.

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Снимка: Getty Images

Макар и да не представляват толкова сериозно препятствие за Украйна, колкото използването на вето от страна на Виктор Орбан, тези промени все пак са удар за президента Володимир Зеленски, който настояваше Украйна да получи ускорена процедура за членство в ЕС по време на срещата на Г-7, проведена същата седмица.

Мадяр по-рано беше изразил мнение, че вижда присъединяването на Украйна към ЕС едва след 10–15 години – срок, който е много по-далеч в бъдещето от повечето дати, обсъждани от Киев и неговите европейски съюзници. Унгарският премиер продължи обсъжданията по най-деликатната тема между двете държави - правата на унгарското малцинство в Закарпатието, и стигна до сключване на споразумение: Мадяр нокаутира Орбан: Разреши за седмици проблема с Украйна, който експремиерът влачи 10 години.

Зеленски напусна преждевременно срещата на лидерите на ЕС на 18 юни, след което заяви пред журналисти, че „партньорите са страхотни, те са наши приятели, ще отворим всички клъстери, сигурен съм в това. Заслужаваме го и няма да се откажем".

Словашкият премиер Роберт Фицо се срещна със Зеленски и е доста доволен

Междувременно словашкият министър-председател Роберт Фицо, който беше в лагера на Орбан в ЕС, заяви, че е провел откровен разговор със Зеленски по въпроси, по които Братислава и Киев споделят еднакви позиции, както и по тези, по които има различия. Той отбеляза, че диалогът придобива „интересен характер“ и че Словакия ще отстоява националните си интереси.

Slovak Prime Minister Robert Fico said he held a frank discussion with Zelensky on issues where Bratislava and Kyiv share views and where they differ. He said the dialogue is gaining an “interesting quality” and Slovakia will defend its national interests. #Slovakia pic.twitter.com/x1f5m40Wyt — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 19, 2026

Киев и Братислава имат различни виждания по някои въпроси, но разговорите с украинския президент трябва да продължат, категоричен е Фицо. Готви се междуправителствена среща, сподели словашкият премиер и добави, че е била обсъдена темата с разширяването на ЕС. Роберт Фицо се надява да се срещне със Зеленски и в полския град Гданск следващата седмица, където на 25 и 26 юни ще се проведе Конференцията за възстановяването на Украйна.