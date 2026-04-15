"Няма какво да си кривим душите - Левски излезе да не загуби от ЦСКА! Явно Христо Янев го е заболяло от критиките през есента"

Отборът на Левски излезе с ясната мисъл да не загуби от ЦСКА във Вечното дерби: това коментира спортният журналист Стефан Йорданов в най-новия епизод на "Точно попадение". Според него, няма никакво съмнение, че "сините" са играли за равенство, което се е потвърдило и от крайно дефанзивната постройка с четирима централни защитници. В някои ситуации Левски се защитаваше с шестима души в една линия, което се оказа непреодолима стена за ЦСКА - поне до 94-ата минута, когато Фьодор Лапоухов помогна на Леандро Годой да вкара изравнителния гол.

"И трябва да кажем, че Левски излезе за равенство в този мач - няма какво да си кривим душите. Според мен въобще не са имали мисълта да печелят. Просто ако се отвори възможност да вкарат, както се случи - добре дошло. Като цяло идеята на Веласкес, поне по постройката на терена, изглеждаше, че те не искат да губят този мач", коментира Стефан Йорданов. И продължи:

Още: "Левски на Веласкес като Ман Сити на Гуардиола! Един ден Хулио ще води отбор от топ 5 първенствата на Европа!"

"Което е обратно на логиката от първия полусезон, когато имаше много критики към ЦСКА, към Христо Янев заради дефанзивната им постройка. Сега нещата се обърнаха. Христо Янев очевидно го е заболяло от тези критики през есента, и сега опита да отговори, че Левски също е играл много дефанзивно", добави още Стефан Йорданов, който се върна към победата на ЦСКА над Левски от есента, когато Христо Янев бе остро критикуван заради играта на неговия тим.

Колегата на Стефан - Джем Юмеров, потвърди дефанзивната игра на Левски с това, че щом Мазир Сула е оставен на пейката, а Алдаир играе като дясно крило, значи "сините" наистина са излезли с дефанзивна нагласа. Повече - гледайте във видеото:

Още: Сектор Г би Сектор Б! Веласкес, защо Левски игра за равен срещу ЦСКА? | Точно попадение (ВИДЕО)