Новият селекционер на "лъвчетата" обяви групата за Португалия и Чехия - Левски и ЦСКА с по двама представители

Новият селекционер на младежкия национален отбор на България Тодор Янчев обяви списъка с повиканите футболисти за европейските квалификации с Португалия и Чехия. На "мореплавателите" националите гостуват в 10 октомври (петък) от 21:30 часа българско време в Портимао. Домакинският двубой с Чехия е насрочен за 14 октомври (вторник) от 19:00 часа на стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик.

Тодор Янчев определи групата за Португалия и Чехия

Мачовете ще се излъчват пряко по DIEMA SPORT. Янчев замени на поста Александър Димитров, който беше назначен за селекционер на мъжкия национален тим.

Списък с повиканите футболисти:

Вратари: Пламен Андреев (Расинг Сантандер), Александър Андреев (Жирона), Велизар-Илия Илиев (Аудаче Чериньола)

Защитници: Мартин Георгиев (Славия), Теодор Иванов (ЦСКА), Кубрат Йонашчъ (Септември), Михаил Полендаков (Шефилд Юнайтед), Димитър Папазов (Болоня), Симеон Василев (Септември), Викторио Вълков (Берое), Тодор Павлов (Локомотив Пловдив), Антон Иванов (Добруджа)

Полузащитници: Петко Панайотов (ЦСКА), Цветослав Маринов (Спартак Варна), Асен Митков (Левски), Антоан Стоянов (Ботев Враца)

Нападатели: Георги Лазаров (Черно море), Никола Илиев (Ботев Пловдив), Кристиян Балов (Славия), Борислав Рупанов (Левски), Роберто Райчев (Славия), Николай Златев (Черно море), Борис Димитров (Монтана). / БТА

