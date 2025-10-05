Войната в Украйна:

"Жертви на собствените си успехи": Ливърпул не е правил подобно нещо под ръководството на Слот

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот заяви, че няма нужда от паника, след като отборът му загуби с 1:2 от Челси в събота, което е трето поредно поражение за "червените" за първи път по време на мандата му. Първият гол на бразилския тийнейджър Естевао за Челси в 95-ата минута донесе и трите точки за домакините, след оспорван завършек на двубоя. Ливърпул вече загуби поредни мачове във Висшата лига след победния гол на Кристъл Палас в 97-ата минута миналия уикенд. След поражението от Галатасарай в Шампионската лига във вторник, Ливърпул губи три мача подред за първи път от март и април 2023 година.

Слот говори след третата поредна загуба

Слот обаче отдаде поражението на бурния извънсезонен период, с трагичната смърт на Диого Жота и напускането на ключови играчи: "Ако резултатът днес беше по-добър с равенство или победа, и двете бяха възможни, не казвам, че го заслужавахме, равенство определено заслужавахме, но тогава щяхме да имаме страхотен старт на сезона, ако вземете предвид всичко, което се случи през лятото в Ливърпул", коментира той, цитиран от Ройтерс.

Арне Слот

Слот оправда слабото представяне на Салах

Формата на Мохамед Салах е особено обезпокоителна, като в последните му 21 мача за Ливърпул е отбелязал само 5 гола. Той пропусна шансове, които със сигурност би реализирал в същата форма, както по това време миналия сезон, но Слот каза, че Салах е жертва на собствения си успех.

"Днес той имаше много възможности да направи това, което е правил толкова често, но той е човек и не всеки шанс, който получава, е винаги гол. Понякога смятаме, че това е заради това, което е правил миналия сезон и толкова много пъти, но той може да има и мач, в който има положения и много пъти е на обещаващи позиции, без да отбележи гол или да направи асистенция", коментира Слот. / БТА

Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
