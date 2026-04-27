Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Орела си "отмъсти" на Добруджа и стори нещо невиждано от 7 месеца в Монтана в мач с драматичен край

27 април 2026, 20:50 часа 254 прочитания 0 коментара

Монтана постигна първа победа в родния елит от 12 септември насам! Отборът на Атанас Атанасов надви бившия тим на старши треньора - Добруджа, у дома с минималното 1:0 в двубой от 31-вия кръг на Първа лига. Единственото попадение в срещата реализира Борис Димитров от дузпа в 27-ата минута. В добавеното време на мача стражът на Монтана Марсио Роса спаси дузпа на Валду Те. Отборът от Северозападна България остава на последното място с 20 точки, но се доближи на 6 от баражното място. Добричлии имат 26 пункта в актива си.

„Ключът са играчите, те отново бяха на ниво, като изключим грешките. Започнахме мача по много добър начин, използвахме слабостите на Добруджа, които са малко, защото това е много добър отбор. Нашата слабост е, че не вкарваме. След това не играхме така, както може да ни донесе успех, а се защитавахме. Те имаха една ситуация второто полувреме. Не повторихме добрата игра от мача със Славия, но с дух и ентусиазъм запазихме надеждата жива. До края мачовете ни са на всяка цена и нямаме право на грешка", заяви Орела.

„Пропиляхме началните 30 минути. Оттам нататък последните 15 минути на първото полувреме и цялото второ нашият отбор доминираше. Липсваше ни доста точност при последното подаване, завършващия удар. „Имахме шансове дори да спечелим. Трябва да играе така нашият отбор. Както на нашия терен, така и на чужд. Ще се опитаме, надявам се и съм сигурен, че ще надградим. Първите 30 минути бяха безобразни“, гласеше мнението на Ясен Петров.

 

 

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров Отговорен редактор
Атанас Атанасов Монтана Добруджа Първа лига
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес