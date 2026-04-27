Орела си "отмъсти" на Добруджа и стори нещо невиждано от 7 месеца в Монтана в мач с драматичен край

Монтана постигна първа победа в родния елит от 12 септември насам! Отборът на Атанас Атанасов надви бившия тим на старши треньора - Добруджа, у дома с минималното 1:0 в двубой от 31-вия кръг на Първа лига. Единственото попадение в срещата реализира Борис Димитров от дузпа в 27-ата минута. В добавеното време на мача стражът на Монтана Марсио Роса спаси дузпа на Валду Те. Отборът от Северозападна България остава на последното място с 20 точки, но се доближи на 6 от баражното място. Добричлии имат 26 пункта в актива си.

„Ключът са играчите, те отново бяха на ниво, като изключим грешките. Започнахме мача по много добър начин, използвахме слабостите на Добруджа, които са малко, защото това е много добър отбор. Нашата слабост е, че не вкарваме. След това не играхме така, както може да ни донесе успех, а се защитавахме. Те имаха една ситуация второто полувреме. Не повторихме добрата игра от мача със Славия, но с дух и ентусиазъм запазихме надеждата жива. До края мачовете ни са на всяка цена и нямаме право на грешка", заяви Орела.

„Пропиляхме началните 30 минути. Оттам нататък последните 15 минути на първото полувреме и цялото второ нашият отбор доминираше. Липсваше ни доста точност при последното подаване, завършващия удар. „Имахме шансове дори да спечелим. Трябва да играе така нашият отбор. Както на нашия терен, така и на чужд. Ще се опитаме, надявам се и съм сигурен, че ще надградим. Първите 30 минути бяха безобразни“, гласеше мнението на Ясен Петров.