Правителството на Гюров:

Помощникът на Веласкес: Равностоен мач, но съжаляваме за изпуснатата победа

13 април 2026, 18:39 часа
Снимка: БГНЕС
Заместващият Хулио Веласкес - Фернандо Гаспар Лаборие, даде своето мнение след дербито между Левски и ЦСКА от 30-ия кръг на Първа лига. Специалистът призна, че футболистите му са тъжни в съблекалнята, но отбеляза равностойния сблъсък на терена. По онтношение на инкасирания гол в добавеното време испанецът намекна, че "сините" са загубили концетрация при втората топка. Лаборие коментира и предстоящите плейофи.

Лаборие: Смятам, че и емоционално контролирахме мача

Тежък удар, момчетата са тъжни в съблекалнята, логично, нормално е с такъв гол в края“, започна Лаборие след ремито между ЦСКА и Левски. „Много равностоен мач. Също е факт, че двата гола паднаха след статични положения. Смятам, че имахме контрол върху мача през цялото време. Бяхме компактни и добре разположени по целия терен. Смятам, че и емоционално контролирахме мача. Всичко това – беше от значение да отбележим гол. Много жалко, че при последната атака загубихме двете точки. В крайна сметка трябва да се бориш до последния съдийски сигнал“, допълни той.

„По-добре е да вкараш възможно най-рано. Винаги опитваме да побеждаваме. Футболът е велик, защото има фактори, които не могат да се контролират. Важно е да запазиш концентрация във всяко положение – при първа, при отбита топка, при втора топка“, акцентира специалистът.

„Това е част от играта. В крайна сметка е част от футбола, наложи се да го изиграем без треньора на скамейката. Продължава борбата за титлата. За да влизаме в повече детайли, трябва да изчакаме и жребия. Максимално мотивирани сме да спечелим шампионата“, завърши помощник-треньорът на Левски.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров Отговорен редактор
ЦСКА Левски Първа лига
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес