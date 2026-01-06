Пореден аржентински гранд се огледа в защитник на ЦСКА, „червените“ май се готвят да продават

Пореден аржентински гранд се огледа в защитник на ЦСКА. Става въпрос за тима на Сан Лоренсо, който проявява интерес към 27-годишния ляв краен бранител на „червените“ Анжело Мартино. Това съобщи изданието „TNT Sports“. Според информациите бекът е бил предложен на ръководството на носителя на Копа Либертадорес за 2014-та и шефовете на клуба вече обмислят варианта да изпратят официална оферта за правата му.

Сан Лоренсо обмисля оферта за Анжело Мартино

Както е известно, наскоро стана ясно, че Анжело Мартино е попаднал в полезрението на тима на Ривър Плейт. Сега на опашката за правата му се е наредил и Сан Лоренсо. Клубът от Буенос Айрес има нужда от подсилване на състава именно в лявата зона на отбраната, където се подвизава защитника на ЦСКА.

Мартино има сериозен опит в аржентинското първенство. Той пристигна при „армейците“ през лятото от тима на Нюелс Олд Бойс. До момента левият бек има на сметката си 14 мача за „червените“, в които обаче не се е отчел с гол или асистенция. Бранителят има договор с ЦСКА до лятото на 2028-ма, като според авторитетния портал „Trasfermarkt“ цената му е 1 милион евро.

„Армейците“ очакват съвсем скоро в тима да пристигне Андрей Йорданов

На този етап изглежда, че ръководството на ЦСКА може и да склони да продаде Анжело Мартино само няколко месеца, след като го привлече. Причината е, че „армейците“ очакват съвсем скоро в тима да пристигне нов ляв краен защитник. Става дума за юношата на клуба Андрей Йорданов. През есента той защитаваше цветовете на Ботев Пловдив, но „червените“ са решили да си го върнат. Според различни информации ЦСКА ще плати 150 хиляди евро за правата на 23-годишния Йорданов, който преди време стигна и до националния отбор на България.

