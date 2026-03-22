Прагматичен ЦСКА се върна на победния път! Годой вкара от спорна дузпа, Янев с интересен ход

22 март 2026, 16:57 часа 302 прочитания 0 коментара
31-кратният шампион на България ЦСКА се върна на победния път след загубата от Лудогорец с прагматичен успех над Добруджа с 2:0 като домакин в среща от 27-ия кръг на Първа лига. Макс Ебонг откри резултата в края на първото полувреме, а през втората част Леандро Годой удвои с гол от полемично отсъдена дузпа след намесата на ВАР. Така "червените" отвориха аванс от шест точки пред петия Черно море и трудно могат да изгубят мястото си в топ 4 в оставащите три кръга от редовния сезон.

ЦСКА победи Добруджа

ЦСКА срещна трудности в отбелязването на гол през първата част, но успя да отбележи точно преди почивката, което коренно промени срещата. Макс Ебонг проби солидната защита, изградена от Ясен Петров, а през втората част тимът от Добрич вече трябваше да погледне по-смело в офанзивен план, което позволи на ЦСКА да играе повече на преход. Това отвори възможности за нападателите на домакините, като в средата на втората част се стигна и до втория гол.

Леандро Годой

Първо фал в атака, а после дузпа за ЦСКА

Годой нахлу в наказателното поле на съперника, а след това се стигна до съприкосновение с противников играч. Първоначално бе отсъден фал в атака, но след намесата на ВАР главният арбитър преразгледа ситуацията и промени решението си, отсъждайки дузпа за ЦСКА за нарушение срещу Годой. Ситуацията наподобяваше на тази от мача между Левски и Локомотив Пловдив отпреди няколко седмици, когато по сходен начин бе отсъден 11-метров наказателен удар за "сините".

Смените на Янев

Годой нямаше проблеми да вкара от бялата точка. До края ЦСКА запази преднината си и запази "суха мрежа". Впечатление направиха и няколко интересни решения на Христо Янев - например да включи Йоанис Питас от пейката, но не на мястото на Леандро Годой, за да може двамата да прекарат време заедно на терена. В минали мачове това не бе така, като само един от двамата бе на терена. Освен това Питас влезе още на почивката, както и Мохамед Брахими. Даде се и шанс на Илиан Илиев и Адриан Лапеня, които по-рядко влизат в игра.

В класирането ЦСКА е четвърти с 49 точки - на четири точки от третия ЦСКА 1948 и с шест пред петия Черно море. В следващия кръг ЦСКА гостува на Берое. Добруджа пък остава на 12-то място с 25 точки, а в следващия кръг домакинства на Левски.

Стефан Йорданов Отговорен редактор
