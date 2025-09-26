Войната в Украйна:

Преди 9 месеца беше футболист, а днес прави фурор в Първа лига като треньор

26 септември 2025, 10:34 часа 355 прочитания 0 коментара
Преди 9 месеца беше футболист, а днес прави фурор в Първа лига като треньор

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов излезе с публикация в социалните мрежи след вчерашния успех с 2:1 като гост над Ботев Пловдив, с който "червените", поне временно, оглавиха класирането в Първа лига. Той похвали работата на старши треньора Иван Стоянов, който само допреди 9 месеца беше активен състезател.

Похвали за теньора на ЦСКА 1948

"Поздравления за Иван Стоянов! Преди 9 месеца си беше футболист на ФК Карнобат (Трета ЮИ лига) и не се занимаваше с треньорство, днес е направил добър отбор, вкарал е в пълнолуние всички футболни разбирачи и нямат заспиване", написа Найденов в социалната мрежа "Фейсбук". / БТА

ОЩЕ: ЦСКА 1948 е №1 в Първа лига, мавританската перла оглави голмайсторската класация

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Иван Стоянов ФК ЦСКА 1948 Цветомир Найденов информация 2025
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес