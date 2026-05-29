След емоционалното сбогуване с ЦСКА: Турицов си намери нов отбор, там е първи след забрана

29 май 2026, 9:49 часа 473 прочитания 0 коментара

Иван Турицов беше футболистът с най-дълъг стаж в ЦСКА. Но договорът му изтече и сега той ще стане свободен агент през лятото. Това стана официално, след като той се сбогува с феновете на “армейците“ с публикация в социалните мрежи. Но на защитника не му беше трудно да си намери нов отбор. Той ще продължи кариерата си в тима от Грузия Динамо Батуми.

Иван Турицов изигра последния си сезон като футболист на ЦСКА, след като договорът му изтече и ще се превърне в свободен агент през лятото. Той напуска в емоционален момент – като капитан, точно след спечелването на Купата на България и осигурено място в предварителните квалификационни кръгове на Лига Европа. Но 26-годишният защитник си намери отбор бързо, след като се сбогува с “червената“ общност. Става въпрос за грузинския Динамо Батуми, с който се очаква да подпише договор за три години и половина. Турицов ще бъде първият трансфер, след като клубът изтърпя трансферна забрана, наложена през 2025 г.

Грузинското първенство е в разгара си, като от него са се изиграли едва 15 кръга. Динамо Батуми е на пето място с 21 точки. Следващият мач на отбора е срещу лидера Сабуртало, който е с актив от 27 пункта. Иван Турицов ще остане в историята на ЦСКА със 7-годишна служба. Той записа 222 мача за “червените“ във всички турнири, като отбеляза 7 гола и даде 13 асистенции. На името си той има и две спечелени Купи на България – през настоящата кампания и през сезон 2020/21.

