Собственикът на Локо (Сф) вижда балотаж между Гонзо и Касабов (ВИДЕО)
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Очаквания за балотаж
"Разбира се, че има достойни кандидати. Моето очакване е балотаж между Георги Иванов и Мишо Касабов. Не изключвам Бербатов, не го изключвам. Всеки има своите качества", посочи Василев.
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"Искам да чуя нещо да се случи в българския футбол. Нещо ново, една нова вълна. Не си мислете, че с магическа пръчка нещо ще стане. Ако държавата не застане зад футбола, трудно ще се случи нещо ново", смята той.
"Не бих се съгласил да съм в Изпълком. Не съм делегат, гост съм. Мисля, че оставката на (Борислав) Михайлов ще се гласува", каза още Иван Василев.
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Редактор:
Димитър Радев
Етикети: Михаил Касабов БФС конгрес на БФС Георги Иванов - Гонзо Локомотив София