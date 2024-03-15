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Собственикът на Локо (Сф) вижда балотаж между Гонзо и Касабов (ВИДЕО)

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Собственикът на Локо (Сф) вижда балотаж между Гонзо и Касабов (ВИДЕО)
Снимка: БГНЕС

Собственикът на Локомотив (София) Иван Василев заяви преди Конгреса на БФС, че "всеки има своите качества", попитан дали Георги Иванов - Гонзо или Михаил Касабов могат да донесат промяната в българския футбол.

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Очаквания за балотаж

"Разбира се, че има достойни кандидати. Моето очакване е балотаж между Георги Иванов и Мишо Касабов. Не изключвам Бербатов, не го изключвам. Всеки има своите качества", посочи Василев.

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"Искам да чуя нещо да се случи в българския футбол. Нещо ново, една нова вълна. Не си мислете, че с магическа пръчка нещо ще стане. Ако държавата не застане зад футбола, трудно ще се случи нещо ново", смята той.

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"Не бих се съгласил да съм в Изпълком. Не съм делегат, гост съм. Мисля, че оставката на (Борислав) Михайлов ще се гласува", каза още Иван Василев.

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