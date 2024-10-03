Спорт по телевизията днес – 3 октомври 2024 г.

Спорт по българските телевизии днес – 3 октомври 2024 година:
11:00 ч. Футбол: Чонбук – Муантонг Юн, ШЛ на Азия, Нова спорт
13:00 ч. Футбол: Кая – Сидни, Шампионска лига на Азия, Нова спорт
15:00 ч. Футбол: Ийстърн - Санфрече Хирошима, ШЛ на Азия, Нова спорт
15:00 ч. Колоездене: Обиколка на Хърватия, трети етап, мъже, БНТ3/Евроспорт 1
17:00 ч. Колоездене: Обиколка на Мюнстерланд, мъже, Евроспорт 1
Нова порция мачове от Лига Европа
19:30 ч. Футбол: Реал Сосиедад – Андерлехт, Лига Европа, Ринг
19:45 ч. Футбол: Ференцварош – Тотнъм, Лига Европа, MAX Sport 3
19:45 ч. Футбол: Славия Прага – Аякс, Лига Европа, MAX Sport 4
19:45 ч. Футбол: Лацио – Ница, Лига Европа, bTV Action
20:00 ч. Баскетбол: Жалгирис – Барселона, Евролига, MAX Sport 1
20:00 ч. Баскетбол: Монако - Олимпия Милано, Евролига, MAX Sport 2
21:45 ч. Баскетбол: Байерн Мюнхен - Реал Мадрид, Евролига, MAX Sport 1
Лудогорец гостува на Виктория Пилзен
22:00 ч. Футбол: Виктория Пилзен – Лудогорец, Лига Европа, bTV Action
22:00 ч. Футбол: Порто - Манчестър Юнайтед, Лига Европа, MAX Sport 3
22:00 ч. Футбол: ПАОК – ФКСБ, Лига Европа, MAX Sport 4
22:00 ч. Футбол: Челси – Гент, Лига на конференциите, Ринг