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Спорт по телевизията днес – 3 октомври 2024 г.

03 октомври 2024, 09:24 часа • 120 прочитания
Спорт по телевизията днес – 3 октомври 2024 г.

Спорт по българските телевизии днес – 3 октомври 2024 година:

11:00 ч. Футбол: Чонбук – Муантонг Юн, ШЛ на Азия, Нова спорт

13:00 ч. Футбол: Кая – Сидни, Шампионска лига на Азия, Нова спорт

15:00 ч. Футбол: Ийстърн - Санфрече Хирошима, ШЛ на Азия, Нова спорт

15:00 ч. Колоездене: Обиколка на Хърватия, трети етап, мъже, БНТ3/Евроспорт 1

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17:00 ч. Колоездене: Обиколка на Мюнстерланд, мъже, Евроспорт 1

Нова порция мачове от Лига Европа

Лига Европа

19:30 ч. Футбол: Реал Сосиедад – Андерлехт, Лига Европа, Ринг

19:45 ч. Футбол: Ференцварош – Тотнъм, Лига Европа, MAX Sport 3

19:45 ч. Футбол: Славия Прага – Аякс, Лига Европа, MAX Sport 4

19:45 ч. Футбол: Лацио – Ница, Лига Европа, bTV Action

20:00 ч. Баскетбол: Жалгирис – Барселона, Евролига, MAX Sport 1

20:00 ч. Баскетбол: Монако - Олимпия Милано, Евролига, MAX Sport 2

21:45 ч. Баскетбол: Байерн Мюнхен - Реал Мадрид, Евролига, MAX Sport 1

Лудогорец гостува на Виктория Пилзен

Лудогорец

22:00 ч. Футбол: Виктория Пилзен – Лудогорец, Лига Европа, bTV Action

22:00 ч. Футбол: Порто - Манчестър Юнайтед, Лига Европа, MAX Sport 3

22:00 ч. Футбол: ПАОК – ФКСБ, Лига Европа, MAX Sport 4

22:00 ч. Футбол: Челси – Гент, Лига на конференциите, Ринг

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Лига Европа баскетбол Евролига Лига на конференциите
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