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Спорт по телевизията днес – 6 октомври 2024 г.

06 октомври 2024, 11:10 часа • 388 прочитания
Спорт по телевизията днес – 6 октомври 2024 г.

Спорт по българските телевизии днес – 6 октомври 2024 година:

10.00 ч. Колоездене: Обиколка на Лангкави, осми етап, мъже, Евроспорт 1

13.00 ч. Баскетбол: Балкан – Миньор, МАХ Спорт 2

13.00 ч.Триатлон: Супертри в Тулуза, Евроспорт 2

13.30 ч. Футбол: Ювентус – Каляри, Серия А, МАХ Спорт 3

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13.30 ч. Тенис: турнир в Шанхай МАХ Спорт 1

13.30 ч. Баскетбол: Реал - Сарагоса, Диема спорт 2

14.00 ч. Футбол: Рос Каунти – Селтик, Висша лига, Ринг

14.00 ч. Баскетбол: Гран Канария - Лейма, Нова спорт

14.00 ч. Колоездене: Обиколка на Хърватия, шести етап, мъже Евроспорт 1/БНТ 3

14.30 ч. Футбол: Фортуна – Хамбургер, Втора Бундеслига, Диема спорт 3

Дерби на дъното в Първа лига

Хебър Пазарджик Атанас Кабов

15.00 ч. Футбол: Хебър - Ботев Враца, Първа лига, Диема спорт

15.00 ч. Футбол: Жирона - Атлетик, Ла Лига, МАХ Спорт 4

15.30 ч. Футбол: Фейенорд – Твенте, Ередивизи, Ринг

15.30 ч. Мотокрос: Световен шампионат, първо състезание, Евроспорт 2

16.00 ч. Футбол: Лацио – Емполи, Серия А, МАХ Спорт 3

16.00 ч. Футбол: Астън Вила - Манчестър Юнайтед, Висша лига, Диема спорт 2

16.00 ч. Футбол: Челси – Нотингам, Висша лига, Нова спорт

16.00 ч. Колоездене: Париж - Тур, мъже, Евроспорт 1

16.20 ч. Волейбол: Милано – Лубе, МАХ Спорт 1

16.30 ч. Футбол: Хайденхайм – РБ Лайпциг, Бундеслига, Диема спорт 3

Барселона гостува на Алавес

Барселона

17.15 ч. Футбол: Алавес - Барселона, Ла Лига, МАХ Спорт 4

17.20 ч. Конен спорт: Лига на нациите, БНТ 3

17.30 ч. Футбол: Спартак Варна – Локомотив София, Първа лига, Диема спорт

17.30 ч. Конен спорт: Лига на нациите, прескачане на препятствия, Евроспорт 2

17.45 ч. Футбол: Аякс - Грьонинген, Ередивизи, Ринг

18.00 ч. Маунтинбайк: Световна купа, олимпийско крос кънтри, жени, Евроспорт 1

18.30 ч. Футбол: Айнтрахт Франкфурт - Байерн, Бундеслига, Диема спорт 3

18.30 ч. Футбол: Брайтън – Тотнъм, Висша лига, Диема спорт 2

19.00 ч. Футбол: Монца - Рома, Серия А, МАХ Спорт 3

19.00 ч. Футбол: Левадиакос – ПАОК, Нова спорт

19.30 ч. Футбол: Севиля – Бетис, Ла Лига, МАХ Спорт 4

Лудогорец приема Локомотив Пловдив

Лудогорец

20.00 ч. Футбол: Лудогорец - Локомотив Пловдив, Първа лига, Диема спорт

20.00 ч. Футбол: Национал - Бенфика, Примейра дивисион, Ринг

20.00 ч. НФЛ: Хюстън Тексанс – Бъфало Билс, МАХ Спорт 2

20.30 ч. Футбол: Панатинайкос – Олимпиакос, Диема спорт 3

20.30 ч. Маунтинбайк: Световна купа, олимпийско крос кънтри, мъже, Евроспорт 1

21.00 ч. Наскар: Състезание в Алабама, МАХ Спорт 1

21.00 ч. Мотокрос: Световен шампионат, трето състезание, Евроспорт 2

21.45 ч. Футбол: Фиорентина - Милан, Серия А, МАХ Спорт 3

21.45 ч. Футбол: Ница – ПСЖ, Ла Лига, Диема спорт 2

22.00 ч. Футбол: Реал Сосиедад - Атлетико, Ла Лига, МАХ Спорт 4

22.30 ч. Футбол: Порто – Брага, Примейра дивисион, Ринг

23.20 ч. НФЛ: Сиатъл Сийхоукс - Ню Йорк, МАХ Спорт 2

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Бундеслига Серия А Мастърс Шанхай Лига 1 Първа лига
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