Спорт по телевизията днес – 6 октомври 2024 г.

Спорт по българските телевизии днес – 6 октомври 2024 година:
10.00 ч. Колоездене: Обиколка на Лангкави, осми етап, мъже, Евроспорт 1
13.00 ч. Баскетбол: Балкан – Миньор, МАХ Спорт 2
13.00 ч.Триатлон: Супертри в Тулуза, Евроспорт 2
13.30 ч. Футбол: Ювентус – Каляри, Серия А, МАХ Спорт 3
13.30 ч. Тенис: турнир в Шанхай МАХ Спорт 1
13.30 ч. Баскетбол: Реал - Сарагоса, Диема спорт 2
14.00 ч. Футбол: Рос Каунти – Селтик, Висша лига, Ринг
14.00 ч. Баскетбол: Гран Канария - Лейма, Нова спорт
14.00 ч. Колоездене: Обиколка на Хърватия, шести етап, мъже Евроспорт 1/БНТ 3
14.30 ч. Футбол: Фортуна – Хамбургер, Втора Бундеслига, Диема спорт 3
Дерби на дъното в Първа лига
15.00 ч. Футбол: Хебър - Ботев Враца, Първа лига, Диема спорт
15.00 ч. Футбол: Жирона - Атлетик, Ла Лига, МАХ Спорт 4
15.30 ч. Футбол: Фейенорд – Твенте, Ередивизи, Ринг
15.30 ч. Мотокрос: Световен шампионат, първо състезание, Евроспорт 2
16.00 ч. Футбол: Лацио – Емполи, Серия А, МАХ Спорт 3
16.00 ч. Футбол: Астън Вила - Манчестър Юнайтед, Висша лига, Диема спорт 2
16.00 ч. Футбол: Челси – Нотингам, Висша лига, Нова спорт
16.00 ч. Колоездене: Париж - Тур, мъже, Евроспорт 1
16.20 ч. Волейбол: Милано – Лубе, МАХ Спорт 1
16.30 ч. Футбол: Хайденхайм – РБ Лайпциг, Бундеслига, Диема спорт 3
Барселона гостува на Алавес
17.15 ч. Футбол: Алавес - Барселона, Ла Лига, МАХ Спорт 4
17.20 ч. Конен спорт: Лига на нациите, БНТ 3
17.30 ч. Футбол: Спартак Варна – Локомотив София, Първа лига, Диема спорт
17.30 ч. Конен спорт: Лига на нациите, прескачане на препятствия, Евроспорт 2
17.45 ч. Футбол: Аякс - Грьонинген, Ередивизи, Ринг
18.00 ч. Маунтинбайк: Световна купа, олимпийско крос кънтри, жени, Евроспорт 1
18.30 ч. Футбол: Айнтрахт Франкфурт - Байерн, Бундеслига, Диема спорт 3
18.30 ч. Футбол: Брайтън – Тотнъм, Висша лига, Диема спорт 2
19.00 ч. Футбол: Монца - Рома, Серия А, МАХ Спорт 3
19.00 ч. Футбол: Левадиакос – ПАОК, Нова спорт
19.30 ч. Футбол: Севиля – Бетис, Ла Лига, МАХ Спорт 4
Лудогорец приема Локомотив Пловдив
20.00 ч. Футбол: Лудогорец - Локомотив Пловдив, Първа лига, Диема спорт
20.00 ч. Футбол: Национал - Бенфика, Примейра дивисион, Ринг
20.00 ч. НФЛ: Хюстън Тексанс – Бъфало Билс, МАХ Спорт 2
20.30 ч. Футбол: Панатинайкос – Олимпиакос, Диема спорт 3
20.30 ч. Маунтинбайк: Световна купа, олимпийско крос кънтри, мъже, Евроспорт 1
21.00 ч. Наскар: Състезание в Алабама, МАХ Спорт 1
21.00 ч. Мотокрос: Световен шампионат, трето състезание, Евроспорт 2
21.45 ч. Футбол: Фиорентина - Милан, Серия А, МАХ Спорт 3
21.45 ч. Футбол: Ница – ПСЖ, Ла Лига, Диема спорт 2
22.00 ч. Футбол: Реал Сосиедад - Атлетико, Ла Лига, МАХ Спорт 4
22.30 ч. Футбол: Порто – Брага, Примейра дивисион, Ринг
23.20 ч. НФЛ: Сиатъл Сийхоукс - Ню Йорк, МАХ Спорт 2