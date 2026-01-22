Спорт:

Треньорът на Лудогорец предупреди: Рейнджърс са много силни при статичните положения - трябва да бъдем умни!

Рейнджърс са много силни на статични положения, имат осем гола от такива ситуации в последните си 11 мача. Ще бъде важна играта ни и в двете наказателни полета. Трябва да внимаваме и в атака, и в защита, да бъдем умни. Направихме стъпки да се подобрим физически и очакваме интензивен и труден мач”, заяви треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо преди днешния двубой от Лига Европа с шотландския гранд, който започва в 22:00 часа българско време.

Пер-Матиас Хьогмо няма проблем с контузени играчи 

Лудогорец е на 23-о място в класирането със седем точки, след като в последните си два мача победи Селта и направи равенство с ПАОК. В момента разградчани са в зоната на плейофите, а Рейнджърс вече е аут от надпреварата. Шотландците обаче са в добра форма под ръководството на новия си мениджър Дани Рьол, който замени Ръсел Мартин през есента.

„Всичко е добре при нас. Имахме проблеми, но всички регистрирани футболисти за Лига Европа са на наше разположение”, заяви още Хьогмо.

„Представянето на Рейнджърс има подобрение, играят директен футбол и спечелиха шест поредни победи, в които допуснаха само два гола. За нас е важно да използваме силните ни страни, да създаваме положения и да вкарваме голове. Всеки ден правим по стъпка напред”, продължи той.

„Щастливи сме, че се поставихме в ситуация, в която мачовете означават много. Мотивирани сме и знаем за какво играем. Това ни дава и увереност. Срещу Селта и ПАОК вкарахме шест гола и знаем, че ще създадем шансове и срещу Рейнджърс”, завърши треньорът на разградчани.

Бойко Димитров
