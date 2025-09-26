Войната в Украйна:

Търпението на Венци Стефанов изтече - постави ултиматум на треньора на Славия

26 септември 2025, 11:53 часа 299 прочитания 0 коментара
Кризата в Славия от началото на сезона далеч не е приключила, а съвсем скоро може да се стигне до най-логичното нещо - треньорска рокада. "Белите" заемат предпоследната позиция в класирането на Първа лига, след като записаха пет загуби, три равенства и само една победа през настоящата кампания. Това сериозно разклати стола на Златомир Загорчич в "Овча купел". След нулевото равенство с Берое бесни фенове на тима атакуваха словесно президента Венцеслав Стефанов за състоянието, в което се намира отборът.

Бъдещето на Заги в "Овча Купел" зависи от следващия мач

Стефанов обаче прехвърли топката в полето на старши треньора Златомир Загорчич. Той посъветва феновете да потърсят обяснение от него, тъй като именно той отговаря за слабото представяне на отбора и липсата на попадения. Сега става ясно, че босът на "белите" е поставил ултиматум към специалиста, пише "Тема Спорт". Славия ще трябва да спечели предстоящото си гостуване на Спартак Варна, защото в противен случай Загорчич ще бъде освободен. Мачът на "Коритото" е в неделя, 28 септември, от 15:00 часа.

Златомир Загорчич

Освен че потърсиха сметка от Стефанов, ултрасите на "белите" за пореден път го призоваха да напусне клуба. На тези призиви той отговори, че не ръководството отговаря за липсата на резултати и обясни, че каквото зависи от него, си го прави. Накрая той дори каза, че няма проблем с виковете "оставка" и да го изкарват "Хитлер на Славия", но още при следващото домакинство ще се вземат мерки срещу феновете.

