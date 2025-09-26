Търпението на Венци Стефанов изтече - постави ултиматум на треньора на Славия

Кризата в Славия от началото на сезона далеч не е приключила, а съвсем скоро може да се стигне до най-логичното нещо - треньорска рокада. "Белите" заемат предпоследната позиция в класирането на Първа лига, след като записаха пет загуби, три равенства и само една победа през настоящата кампания. Това сериозно разклати стола на Златомир Загорчич в "Овча купел". След нулевото равенство с Берое бесни фенове на тима атакуваха словесно президента Венцеслав Стефанов за състоянието, в което се намира отборът.

Бъдещето на Заги в "Овча Купел" зависи от следващия мач

Стефанов обаче прехвърли топката в полето на старши треньора Златомир Загорчич. Той посъветва феновете да потърсят обяснение от него, тъй като именно той отговаря за слабото представяне на отбора и липсата на попадения. Сега става ясно, че босът на "белите" е поставил ултиматум към специалиста, пише "Тема Спорт". Славия ще трябва да спечели предстоящото си гостуване на Спартак Варна, защото в противен случай Загорчич ще бъде освободен. Мачът на "Коритото" е в неделя, 28 септември, от 15:00 часа.

Освен че потърсиха сметка от Стефанов, ултрасите на "белите" за пореден път го призоваха да напусне клуба. На тези призиви той отговори, че не ръководството отговаря за липсата на резултати и обясни, че каквото зависи от него, си го прави. Накрая той дори каза, че няма проблем с виковете "оставка" и да го изкарват "Хитлер на Славия", но още при следващото домакинство ще се вземат мерки срещу феновете.