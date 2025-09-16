В Левски бе резерва срещу Локо София, но привлече вниманието на гранд от Африка

Таранът на Левски Мустафа Сангаре започна от скамейката за своя тим срещу Локомотив София в двубой от осмия кръг на Първата лига. Централният нападател влезе силно като резерва и тормозеше противниковата отбрана, въпреки големите пропуски, които направи. Това и последните изяви на малиеца са привлекли интереса на Есперанс Тунис. Трансферният прозорец в страната затваря на 21 септември и участникът на тазгодишното Световно клубно първенство има още време, за да започне преговори.

Мустафа Сангаре е следен от Есперанс Тунис

Информацията е на колегите от "Тема Спорт". Според тях е по-вероятно Есперанс да продължи да следи Сангаре и през зимата. Иначе миналата година французинът влезе в полезрението на друг африкански гранд – египетския Ал Ахли, но до преминаването му в Кайро не се стигна. По-късно интерес към 26-годишния футболист имаше и от руски клубове, като Нижни Новгород бе най-настоятелен. И с тях "сините" не постигнаха споразумение.

Междувременно спасителят на Левски от срещата срещу Локо София Марин Петков е обект на интерес за Макаби Хайфа. На „Георги Аспарухов“ искат над милион евро за правата на 21-годишния офанзивен играч. Затова и ако Макаби Хайфа иска Петков в редиците си, ще трябва значително да повиши предложението. В близките дни ще стане ясно дали от клуба ще изпратят подобрена оферта. Трансферният пазар в Израел е отворен до 21 септември.

