Веласкес преди шампионския мач на Левски с ЦСКА 1948: Ако очакванията ни натежат – ще загубим! (ВИДЕО)

Нападателят Хуан Переа ще пропусне утрешното домакинство на ЦСКА 1948, но голмайсторът на тима Мустафа Сангаре се завръща в състава. Това каза старши треньорът на Левски Хулио Веласкес на пресконференцията преди двубоя. Срещата на стадион „Георги Аспарухов“ е с огромно значение за „сините“, които при победа ще си гарантират и на теория 27-мата шампионска титла, която ще бъде първа след 17 години суша.

Левски има сериозни кадрови проблеми, но излиза за победа

„Работихме много добре през тази седмица. Емоциите след победата над ЦСКА миналата седмица са нещо нормално, но ги изживяхме и тренирахме много добре с изключителен фокус върху следващия мач“, каза Веласкес. „Със сигурност аут за мача е защитникът Стипе Вуликич, който пропуска всички срещи до края на шампионата. Хуан Переа също има проблеми, но не е нещо сериозно. Той обаче не тренира нормално през седмицата, защото има леки болежки в крака и няма да е в групата за утрешния мач. Мустафа Сангаре е възстановен. През седмицата той постепенно навлезе в динамиката за тренировки и утре ще бъде в групата“, добави испанският специалист.

Той коментира и представянето на ЦСКА 1948. „Червените“ са втори в класирането, като пет кръга преди края на сезона изостават с 11 точки от върха.

„Мястото на ЦСКА 1948 в класирането не е плод на случайност. Те имат добър състав за българското първенство. Имат възможност да се представят добре. Идват във възходяща линия с оглед последните им резултати. Ще имат желание да ни затруднят. Ние ще трябва да дадем най-доброто от себе си и да насочим мача в посоката, която ние искаме“, коментира треньорът на Левски.

„Всички футболисти, които са в групата за мача, могат да се включат. Но всеки от тях има специфика. Нашата цел е с това, с което разполагаме, да извадим най-доброто и да спечелим мача. Няма значение кой ще играе. Това не е важно, важна е цялата група и колективът. Всички, които са в групата, са в кондиция за игра“, допълни специалистът.

„От първия ми ден тук мога само да благодаря на публиката на Левски. Не само по време на мач, а и по начина, по който ни подкрепят и това, което виждам всеки ден в града. Виждам топлото отношение на хората. Прекрасно е, че отборът носи такива емоции на хората. Публиката го заслужава и хората го заслужават. Аз лично опитвам да запазя баланс и да взимам правилните решения. Но мога да отправя само думи на безкрайна благодарност към хората“, каза още Веласкес.

„Ако очакванията ни натежат по негативен начин, ще загубим. Мисля, че отборът е показал достатъчно зрялост през сезона. Срещу ЦСКА ни се наложи да обръщаме резултата, но в отбора има изключително добри момчета. Това са зрели момчета и се вижда как отборът ни се подобрява. Затова и давам толкова висока оценка на момчетата за всичко, което правят. Примера го имаме от вчера. Спортинг Брага е на крачка от това да се класира на финала в Лига Европа, а ние бяхме на крачка да отстраним тях. Трябва да дадем висока оценка на това, което прави отборът тази година. Не съм съгласен с мнението, че играем по-добре вторите полувреме и проспиваме първите. Обикновено мачовете се отварят повече след почивката. Там трябва да покажеш, че си способен да отговориш на изискванията на срещата. Да намериш решение на микроситуациите в хода на мача. Това е валидно за повечето мачове по света. Искам утре да влезем в мача отговорно и със зряло отношение. Това винаги е важно“, завърши испанецът.

Двубоят между Левски и ЦСКА 1948 е с начален час 19:00 часа.

ОЩЕ: Любимец на Веласкес се завръща в игра за Левски, бранител на „сините“ е аут за 3 месеца