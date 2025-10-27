Вили Вуцов каза дали би поел Левски или ЦСКА и отрече слуховете за ултиматум на Светльо към националния отбор

Колоритният български треньор Велислав Вуцов коментира в типичния си стил актуалните теми в българския футбол в новия епизод на подкаста си "Лига Вуцов". Той за пореден път засегна темата със своя син Светослав, който преди дни се оттегли от националния отбор на България. От Българския футболен съюз инициираха среща между вратаря, националния селекционер Александър Димитров и шефовете на Левски Наско Сираков и Даниел Боримиров, за да се реши казуса. Вили Вуцов заяви, че не е присъствал и отрече някои от появилите се информации.

Вили не знае дали Светослав ще се върне в националния отбор

Няколко дни след срещата се появи информация, че Светослав Вуцов е поставил едно условие, за да се завърне в националния отбор. Стражът на Левски е поискал от селекционера Александър Димитров да отстрани от своя щаб треньора на вратарите Николай Чавдаров, написаха от "Мач Телеграф". Твърди се, че именно той е в основата на скандала. Вуцов-старши даде мнението си по въпроса, отричайки теорията, че синът му е поставил условие. Той също така заяви, че спира да коментира ситуацията.

"Не съм бил на срещата в БФС и не знам дали Светльо ще се върне в националния тим. Той е само на 23 г., има много приказки около него - оставете го да диша. Не е поставял условие да се сменя треньор", каза Вили Вуцов. След това той обсъди възможността да заеме пост в някой от столичните грандове: "За да отида някъде, трябва да ме поканят. Ако от Левски ме поканят, ще помисля. Никога никой не ме е канил. Но е нормално - те си имат достатъчно работници, и никога не съм се натискал. Искам силен ЦСКА, но не бих приел да работя там - човек трябва да има принципи."

"Георги Иванов няма за какво да ме съди"

Друга тема, която Вуцов засегна, бе скандалът с президента на БФС - Георги Иванов. В един от предните епизоди родният специалист предупреди Гонзо, че няма да допусне той или който и да е, свързан с футболната централа, да "мачка" синовете му - Петър и Светослав. Думите му не се понравиха в Бояна, като се заговори, че Иванов е решил да съди Вуцов за десетки хиляди лева.

"Георги Иванов няма за какво да ме съди - той е президент, аз имам предаване. Война с него нямам. Критикувам управлението, това е моето право. За себе си съм взел решение да не се намесвам в полемики. Ако той реши да прави нещо, това е негово право", заяви Вуцов по повод слуховете, че президентът на БФС ще заведе дело срещу него.

