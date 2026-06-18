Висшата лига срещу Олимпиакос за перлата на Лудогорец: От Разград искат повече пари

Един от най-горещите футболисти на трансферния пазар, що се отнася до български футбол, без съмнение е перлата на Лудогорец Петър Станич. От няколко седмици към него има интерес от гръцкия гранд Олимпиакос, като представители на “червено-белите“ са дошли до България, за да водят преговори за услугите на сърбина. Но според информация на журналиста Екрем Конур в битката за халфа влизат новакът във Висшата лига Ковънтри и още британски клубове.

Ковънтри се включва в битката за Петър Станич

Представители на Олимпиакос вече са пристигнали в България, за да водят преговори с Лудогорец за услугите на Петър Станич. Според информация на журналиста Екрем Конур гърците ще имат сериозна конкуренция. Новакът във Висшата лиха Ковънтри Сити също има интерес към сърбина. Но “певците“ не са единствените. Конур не конкретизира, но споменава, че и други британски клубове също следят ситуацията. Ако все пак Олимпиакос изпусне Станич, вече има готов резервен вариант – аржентинецът Гийермо Балци от Нюелс Олд Бойс.

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Лудогорец иска 10 милиона евро за Станич

Според информациите Олимпиакос дори е отправил нова оферта към Лудогорец за Петър Станич. Старата беше на стойност 6 милиона евро, докато последната е вдигнала цената на сърбина до 7.5 милиона евро. Въпреки всичко, то Лудогорец продължават да искат 10 милиона евро за звездата си. Интересът към Станич е огромен и разградчани вярват, че ще успеят да вземат 8-цифрена трансферна сума за него.

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