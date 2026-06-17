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Трансферна операция в Разград: Гръцки гранд пристига с милиони за перлата на Лудогорец

17 юни 2026, 19:59 часа 811 прочитания 0 коментара
Снимка: ludogorets.com
Трансферна операция в Разград: Гръцки гранд пристига с милиони за перлата на Лудогорец

След края на сезона в Първа лига, за Лудогорец предстои едно различно трансферно лято. От 14 години насам “орлите“ не са пазарували като нещо различно от шампион на България. А шампионската позиция може да се окаже много важна и при продажбите. По всичко изглежда, че за Лудогорец се задава голяма раздяла, тъй като представители на Олимпиакос са пристигнали в България, за да преговарят за закупуването на Петър Станич.

Представители на Олимпиакос са в България за Станич

Според гръцкото издание “Sport24“ гръцкият гранд Олимпиакос е изпратил свои представители в България, за да преговарят за закупуването на перлата в състава на Лудогорец – сръбския национал Петър Станич. “Червено-белите“ имат интерес към халфа от няколко седмици, като явно искат да го имат в състава си на всяка цена, след като са пратили хора до България. Според информациите, от Олимпиакос предлагат трансферна сума на Лудогорец в размер на цели 6 милиона евро за Петър Станич.

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Петър Станич

Петър Станич си заслужава шестте милиона евро

През последния сезон Петър Станич показа защо си струва да се дадат 6 милиона евро за него. През изминалия сезон той изигра 55 мача във всички турнири за Лудогорец, като вкара 16 гола и даде 13 асистенции. 7 от попаденията му бяха в Лига Европа, където сподели голмайсторския приз с Игор Жезус от Нотингам Форест. Отборът от Висшата лига стигна до 1/2-финал, докато Лудогорец отпадна на в кръга на плейофите. Станич пристигна в състава на “орлите“ през миналото лято срещу 1.8 милиона евро и има договор до 2028 г. Ако разградчани го продадат, ще направят сериозна печалба.

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Лудогорец Олимпиакос Летен трансферен прозорец Първа лига Петър Станич
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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