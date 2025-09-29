Волейболният пример: "Говорим като постигнем нещо" - новият треньор на националния отбор по футбол и визията му

Правил съм паралелите, защото преди години съм тренирал 2 години волейбол. Тогава защото нямаше толкова хора, от два набора се правеше един. Това опитах да го приложа и в младежките ни отбори – това е една от причините да се класираме на европейско първенство (за младежи) през 2014 години. Думите са на новия ни национален селекционер по футбол Александър Димитров.

Треньорът посочи и още – 5 месеца националният отбор по волейбол се е отделил, изолирал и е работил здраво. Във футбола не може да стане, но ще се отделим сега за десетина дни да поработим, обеща той пред БНТ.

Другото, което бих искал да взема от волейбола, е да взема както самочувствието им, така и тяхната скромност и възпитание, добави Димитров. Той обеща част от интервютата на волейболистите ни да бъдат показани на следващия лагер на националния ни отбор по футбол. "Ще говорим, след като постигнем нещо. Ще имаме привилегии, когато ги заслужим", подчерта новият треньор на националния ни отбор - Още: Александър Димитров обеща големи промени в националния отбор и посочи основната си цел

Националният селекционер призна, че за разлика от волейбола, във футбола нямаме футболисти в големи клубове. Но той настоя за следното – колективът печели. Това волейболистите ни го показаха, трябва и във футбола да стане, добави Димитров. Той каза и друго – отношението. Повече усмивка и позитивизъм, "на лошото – с добро" - рецептата му за промяна, след като сам каза, че преди време е отговарял на негативизма с негативизъм, но е осъзнал, че е грешка - Още: Александър Димитров взе първото си важно решение като национален селекционер на България

Димитров поиска и от капитана ни Кирил Десподов да бъде пример за другите, като най-опитен и можещ играч. Националният селекционер е доволен и, че вече има квота за българи в първенството ни по футбол – пилотен проект е, ще го анализираме като приключи тази година.

"Вече от футбол, но и от волейбол разбираме", завърши Александър Димитров.

Още: "Лъвовете" са световни вицешампиони! България се бори мъжки, но се преклони пред действащия шампион