Звезда на Лудогорец напуска през лятото, „орлите“ вече му търсят заместник?

Един от основните футболисти на Лудогорец най-вероятно ще напусне тима през лятото. Става въпрос за 30-годишния национал на Бенин Оливие Вердон. Колегите от „Тема спорт“ съобщиха , че централният защитник има договор с разградчани до края на настоящия сезон и все още не е получил предложение за неговото подновяване. Това означава, че на 30 юни той ще стане свободен агент.

Лудогорец и Вердон най-вероятно ще се разделят

От ръководството на Лудогорец вече мислят какво ще правят при евентуалното напускане на Оливие Вердон. Поради тази причина разградчани вече му търсят заместник. Шефовете на „орлите“ се надяват, че ще могат да намерят нов качествен централен защитник, когото да привлекат до края на зимния трансферен прозорец, за да може той да свикне с българския футбол и от новия сезон да бъде твърд титуляр.

Защитникът има над 200 мача за „орлите“

Оливие Вердон пристигна в Лудогорец в началото на септември 2020 година от испанския Алавес. Първоначално той бе под наем на стадион „Хювефарма Арена“, но след първия му сезон в тима шефовете на разградчани решиха да го вземат за постоянно, като платиха за правата му 1 милион евро. До момента централният защитник е изиграл общо 222 мача за „орлите“ във всички турнири. В тях той се е отчел с 16 попадения и две асистенции. Според „Transfermarkt“ цената на Вердон е 2 милиона евро.

