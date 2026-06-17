Сеч и застрояване в приток на Струма: Граждани снимат и бият тревога, държавата мълчи (ВИДЕО)

Вече 12 дни Actualno.com не получава отговор от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и от Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" на въпроси за потенциално незаконна дига в коритото на река Струма - информация, която бе разпространена от министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова на 5 юни, но без допълнителни подробности. Тогава тя разкри, че е получен граждански сигнал, и добави: "Може да си представите какво наводнение край Сандански може да се получи".

Басейнова дирекция е проверявала въпросния случай, разкри ресорният министър и допълни, че прокуратурата ще трябва да каже кой е копал в реката: Назрява нов скандал край Сандански за потенциално наводнение: МОСВ министърът с новина и за това кой е виновен за "Баба Алино".

Местни медии като "Гласът на Сандански" обаче заснеха как кипи строителство - налива се бетон, а багери гребат директно в коритото на река Санданска Бистрица. Разследващата медия BIRD.bg пък допълни картината, откривайки кой притежава терен в коритото.

Реката, дълга 33 км, е ляв приток на Струма. В случая не става дума за голямата река, извираща от Витоша и вливаща се в Егейско море, за която се отнасяше оскъдната информация на министър Карамфилова, но по всичко изглежда, че сигналите са именно за този случай.

Въпроси без институционален отговор

За да получим повече информация, от Actualno.com попитахме МОСВ и Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" (централата ѝ е в Благоевград) следните въпроси:

Къде точно (или приблизително) се намира дигата?

Имате ли опасения за евентуален по-висок риск от бъдещи наводнения предвид нея и до колко сериозна ситуация може да се стигне, ако не бъдат предприети действия?

Тъй като министърът поясни, че Басейнова дирекция е проверявала въпросния случай, кога е извършена такава проверка и какви са резултатите от нея?

Тъй като няма как дигата да изникне за един ден, откога се наблюдава случаят?

Сигнализирана ли е прокуратурата и наясно ли е вече тя кой е отговорен?

Какви действия са предприети от Басейнова дирекция и МОСВ и какви продължават да се вземат предвид ситуацията?

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"Тонове бетон" в реката

Отговор не е постъпил, но от "Гласът на Сандански" успяха да снимат случващото се. От местната медия казват, че "тонове бетон се изливат" в коритото на Санданска Бистрица, а десетки граждани са възмутени от случващото се. Дървета се секат през нощта, коритото остава необезопасено, унищожава се естествената речна среда, а в същото време липсва достатъчно публична информация за мащаба и последствията от дейностите, алармират от медията.

Едно от видеата от мястото показва поставени основи на строеж в коритото на реката, близо до известния парк в града.

"Днес режат гората и заграбват всяко кътче, а утре ще се чудят защо има наводнения, свлачища и жеги. Природата винаги си връща - и то тъпкано! Това не е развитие, а безумна алчност и наглост към града ни!", пишат от "Гласът на Сандански" във Facebook.

След публикациите от "Зелено движение" изпратиха сигнал до МОСВ за строителство в обект публична държавна собственост без необходимите разрешения и строителство, забранено с разпоредбите на чл. 134 и чл. 146 на Закона за водите.

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BIRD: Съпругата на известен производител в Сандански е собственик на терена

От BIRD.bg са открили чрез справка в Имотния регистър и Кадастъра, че собственик на терен в коритото на Санданска Бистрица, в посока село Лиляново, е съпругата на най-големия оранжериен производител в Сандански Никола Малчев - Бойка. Собствеността е факт чрез еднолична фирма, твърди разследващата медия.

Информацията за статута на терена от близо 5 декара е противоречива - в Имотния регистър той се води "горска нива", а в Кадастъра е предназначен за строителство, казват разследващите журналисти.

Снимка: BIRD.bg, Facebook

В разгара на скандала заместник-министърът на околната среда и водите Атанас Костадинов изненадващо бе уволнен от поста. Природозащитникът и бивш зам.-министър Тома Белев припомни, че Костадинов беше "първият назначен заместник-министър" в правителството на Румен Радев, веднага след полагането клетвата. Така и не бяха обявени мотиви за отстраняването. Mediapool обвърза уволнението на зам.-министъра потенциално с "незаконна къща в коритото на река Санданска Бистрица" или с разработването на програмната стратегия за управлението на водния сектор до 2045 година. Според правителствени източници, цитирани от медията, отстраняването на Костадинов е дошло дни след посещението на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, който имаше среща на четири очи с Румен Радев на 4 юни - на нея е поискал дългосрочно решаване на въпроса с водите от реките Арда и Места.

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А що се отнася до производителя Никола Малчев, той се прочу в медиите след сбиването между синовете му Пламен и Красимир след леко ПТП през 2023 г. По този повод местната медия E-79.com тогава припомни, че Малчев-баща е първият осъден за купуване на гласове в региона с 6-месечна пробация и глоба от 2500 лева.