"Земята все ще се върти": Премиера за стиховете на Евгения Чаушева

Би трябвало да сте попадали на стихотворенията на Mila sum в социалните мрежи. Ако не сте - време е, попаднете.
Всичко написано във фейсбук има за цел да се споделя - там поезията на Mila се радва на все повече споделящи я почитатели. Но когато стиховете се натрупат и обмислят; когато през тях минат очите на най-справедливия редактор - времето, остава само избраното. Колекцията най-ценни думи.
А те са вече събрани в книга. Mila sum е псевдоним на Евгения Чаушева, и двете официално ви канят на премиера. Избраните стихове на Жени са писани в продължение на години, селектирани са внимателно и са събрани в книгата "Земята все ще се върти" (изд. "Изида"). Премиерата ще е в Народно читалище "Пенчо П. Славейков 1921"на Черни връх 35, на 20-ти ноември в 18:00 часа.
"Един ден мислите ми станаха толкова непоносими, че реших, че трябва да ги украся, да зазвучат в рима. Отворих страницата и си спомням колко трудно ми беше да подредя всичко в главата ми в рими. Тогава си мислех, че никога няма да се получи. Истината е, че писането е вдъхновение, но и много труд и упоритост. В процеса се появява и увереността и валидацията – на мислите и чувствата, на това, че имаш право на всичко, което изпитваш. Аз просто исках то да е и красиво, дори когато в действителност не е и за това беше много важно да съм мила. Така се появи Mila Sum", споделя Чаушева.
През 2022 г. Евгения печели първа награда в Националния конкурс за поезия „Горчиво вино". Активист е на Greenpeace. Владее френски, руски и английски език и е доктор по педагогика.
Какви са стихотворенията, които ви очакват, когато разлистите книгата? "Поздравявам с „Добре дошла“ тъмнината – моята спътница" е приветствие, което отговорно и честно стои на входа към поезията на Жени (цитираме нейната "Вечер"). Това е поезия, писана в нощните часове. И е взела от тях най-ценните им дарове: меланхолията, надеждата, самотата, очакването; и най-добрите им приятели - виното, кафето, цигарите. Изобщо чувства и предмети, задържани в поетическо напрежение с онзи загадъчен контур, с който нощта ни прави особено проницателни.
Ето как изглежда това в стих:
Нощем пия кафе
Нощем пия кафе, през деня съм пияна,
за да бъда нормална, да не съм грубо пряма.
Вечер пускам конете да препускат на воля,
да отъпчат пътеките и припомнят наново
от деня насъбраните гордост, чест и победи,
дето често не топлят и най-силното его…
Нощем палят се факлите, тъй усърдно гасени,
и се виждат неясните очертания в мене.
Настаняваш се тромаво в душата отново,
тъй старателно гонен и отричан сурово.
Нощем стават нелепости, ти студен и далечен,
режисираш ми сънищата, носиш мирис на есен.
Нощем всичко наопаки е и тогава изгряваш,
аз залязвам в спомени и от лудост забравям,
че реших да те няма, нито в сън, нито в думи,
никъде, никога, да не съществуваш…
Нощем пия кафе, през деня съм пияна,
да минава това нетърпимо наявe.
Това е стихотворението, с което започва "Земята все ще се върти". Останалите ще намерите в книгата.
Не на последно място - с Евгения Чаушева работим заедно в Actualno.com от години. Работата й като журналист заслужено бе отличена с наградата "Рицар на книгата".
А между нея и нашия екип има една още по-голяма награда - приятелството.
Успех, Жени!
Екипът на Actualno.com